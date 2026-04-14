Jannik Sinner, "non si sentiva bene": cosa è successo a mamma Siglinde

La vittoria straordinaria contro Carlos Alcaraz (e il fastidioso vento del Principato), il ritorno alla posizione di numero uno al mondo, il tuffo in piscina a fine match assieme a coach Simone Vagnozzi. Per Jannik Sinner è un momento straordinario, dopo aver raccolto il terzo trofeo in stagione post Indian Wells e Miami. A Montecarlo, però, sua mamma Sigliende come suo solito non ha retto alla pressione, presente ma lontana dal box per tutta la durata della finale.
A differenza delle persone più vicine al campione — dal padre Hanspeter al fratello Mark, fino alla fidanzata e allo staff — la mamma non era seduta nel consueto spazio riservato. Una scelta che ha subito attirato l’attenzione, chiarita poi dallo stesso Sinner nel post partita: “Mamma non c'era perché non si sentiva bene ieri e anche oggi — ha detto Jannik nella conferenza stampa post — Voleva stare nel box, ma alla fine ha pensato fosse meglio restare fuori”.
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Siglinde ha seguito il match dalla tribuna, vivendo ogni punto con la solita intensità, ma lontano dai riflettori. Da lì ha visto il figlio imporsi al tie-break del primo set e poi cambiare passo nel secondo, ribaltando l’inerzia della partita fino al definitivo 6-3. Un crescendo emotivo difficile da sostenere, soprattutto per chi ha sempre vissuto le sue partite con grande partecipazione. Poi, al termine dell’incontro, il momento più intenso: Siglinde è scesa nel box, visibilmente commossa, con le lacrime agli occhi mentre osservava il figlio celebrare. Un’esplosione di emozioni trattenute per tutta la partita, diventata uno dei simboli più autentici della giornata.