Jannik Sinner, "non si sentiva bene": cosa è successo a mamma Siglinde

La vittoria straordinaria contro Carlos Alcaraz (e il fastidioso vento del Principato), il ritorno alla posizione di numero uno al mondo, il tuffo in piscina a fine match assieme a coach Simone Vagnozzi. Per Jannik Sinner è un momento straordinario, dopo aver raccolto il terzo trofeo in stagione post Indian Wells e Miami. A Montecarlo, però, sua mamma Sigliende come suo solito non ha retto alla pressione, presente ma lontana dal box per tutta la durata della finale.

A differenza delle persone più vicine al campione — dal padre Hanspeter al fratello Mark, fino alla fidanzata e allo staff — la mamma non era seduta nel consueto spazio riservato. Una scelta che ha subito attirato l’attenzione, chiarita poi dallo stesso Sinner nel post partita: “Mamma non c'era perché non si sentiva bene ieri e anche oggi — ha detto Jannik nella conferenza stampa post — Voleva stare nel box, ma alla fine ha pensato fosse meglio restare fuori”.