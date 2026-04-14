Jannik Sinner, Renzo Furlan non ha dubbi: "Perché può vincere il Roland Garros"

Non solo Corrado Barazzutti, che ha sottolineato a La Repubblica di vedere un Jannik Sinner favorito per il Roland Garros di Parigi, ma anche Renzo Furlan vede un futuro sereno per il 24enne di Sesto Pusteria. Lo ha fatto in una intervista a Fanpage dopo il successo dell’azzurro a Montecarlo: “Non avevamo capito fino in fondo che Jannik potesse battere Alcaraz anche sulla terra — ha spiegato — Invece prima finale, primo Masters 1000 su questa superficie, e due set a zero. Ha fatto un passo in avanti molto deciso verso il suo obiettivo, cioè vincere il Roland Garros”. Un successo che va oltre il trofeo: è la conferma di una crescita completa.

Il salto, però, è soprattutto tecnico e mentale: “Sulla terra ha migliorato tantissimo la capacità di difendere con rotazione, riuscendo a trovare profondità — sottolinea — E diventa devastante quando si avvicina al campo”. La differenza si vede anche nelle variazioni: “A Montecarlo ho visto tantissimo top-spin, sia di dritto che di rovescio, mantenendo però la sua impostazione”. Il confronto con Alcaraz resta centrale: “Sono loro due che stanno dettando legge. Hanno creato un vuoto clamoroso rispetto agli altri”.