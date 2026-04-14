Belve, Giulia Michelini sconvolge la Fagnani: "Quando rutto"

Tra risate e confessioni più intime, Giulia Michelini si racconta e si sbottona a Belve, su Rai 2. La 40enne attrice romana, protagonista di tante fiction e film di successo, da Ricordati di me di Gabriele Muccino a Distretto di polizia, da R.I.S. Delitti imperfetti a Squadra antimafia - Palermo oggi, seduta di fronte alla padrona di casa Francesca Fagnani parte rivelando dettagli piuttosto comici riguardo a una sua esperienza "mistica".

La Michelini si era infatti sottoposta a un celebre rituale sciamanico: "Ho fatto quest’esperienza curativa dell’ayahuasca tre volte, mannaggia a me. Ho pianto otto ore di fila, ho avuto le visioni. Andiamo insieme?", domanda sorniona alla Fagnani, che le chiede che cosa si provi, che cosa si veda. "I mostri proprio!", taglia corto l'artista che si conferma una "irregolare" nel mondo dello showbusiness italiano.

"La gente dice che sono pazza! Se sono nel 'circoletto'? Ma io sto fuori come una sedia a sdraio! La vita vera è altrove, non sui red carpet di Venezia", con buona pace del mondo dell'intellighenzia, che prospera tra circoletti, salottini e tappeti rossi.

L'intervista è spesso piccante e irriverente. La Fagnani chiede alla Michelini quale possa essere un aspetto sgradevole della sua personalità e l'attrice se ne esce con un "spesso rutto! Mi viene proprio da dentro, a volte mi sveglio la mattina e... ahhh! L'ho fatto anche poco fa nel corridoio, durante la presentazione. È l'ansia che lo fa scattare".

Particolarmente emozionante il passaggio sul figlio, che ha avuto giovanissima, a soli 19 anni. Per un attimo ha pensato all'aborto: "Non mi voglio commuovere - ammette oggi Giulia - ma la verità è che senza di lui mi sarei persa".