Trump contro Meloni, Carlo Calenda: "La leader FdI ha avuto coraggio"

"Giorgia Meloni ha avuto coraggio a fare ciò che andava fatto da tempo: dire basta questo pazzo". Carlo Calenda prende le difese del premier dopo le parole di Donald Trump. Il capo della Casa Bianca ha definito Meloni "inaccettabile" . Il motivo? L'aver preso le distanze dagli attacchi a Papa Leone XIV. "Il che - sottolinea il leader di Azione - è già più di quello che hanno fatto tanti altri". Per questo, è il suo augurio, "spero davvero che davanti a questo attacco di Trump al nostro paese saremo tutti compatti nel respingerlo al mittente".

Dello stesso parere Luigi Marattin. Per il deputato e segretario del Partito Liberaldemocratico "ci sono momenti in cui la politica italiana deve difendere il proprio presidente del consiglio, sia che siamo in maggioranza che - come nel caso del Pld - in opposizione. Trump si sta comportando come quello che ha imboccato l'autostrada contro mano e pensa 'guarda questi, che hanno tutti imboccato l'autostrada in direzione sbagliata'".

Solidarietà al presidente del Consiglio arriva anche dall'Udc. "L'Udc sta con la presidente Giorgia Meloni e con l’Italia. E’ evidente a tutti che i toni assunti dal presidente degli Stati Uniti sono inadeguati e a nostro avviso scomposti. Come abbiamo detto ieri, il Papa non parla da leader politico ma essendo la più autorevole voce morale e spirituale. Abbiamo profondo rispetto per i Paesi amici e alleati ma questo non ci impedisce di dissentire e di dire che il linguaggio della prevaricazione e dell’uomo più forte non appartengono alla nostra storia e alla nostra identità politica", tiene a precisare il segretario nazionale Antonio De Poli.