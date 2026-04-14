Trump contro Meloni, Carlo Calenda: "La leader FdI ha avuto coraggio"

"Giorgia Meloni ha avuto coraggio a fare ciò che andava fatto da tempo: dire basta questo pazzo". Carlo Calenda prende le difese del premier dopo le parole di Donald Trump. Il capo della Casa Bianca ha definito Meloni "inaccettabile". Il motivo? L'aver preso le distanze dagli attacchi a Papa Leone XIV. "Il che - sottolinea il leader di Azione - è già più di quello che hanno fatto tanti altri". Per questo, è il suo augurio, "spero davvero che davanti a questo attacco di Trump al nostro paese saremo tutti compatti nel respingerlo al mittente".
Dello stesso parere Luigi Marattin. Per il deputato e segretario del Partito Liberaldemocratico "ci sono momenti in cui la politica italiana deve difendere il proprio presidente del consiglio, sia che siamo in maggioranza che - come nel caso del Pld - in opposizione. Trump si sta comportando come quello che ha imboccato l'autostrada contro mano e pensa 'guarda questi, che hanno tutti imboccato l'autostrada in direzione sbagliata'".
Solidarietà al presidente del Consiglio arriva anche dall'Udc. "L'Udc sta con la presidente Giorgia Meloni e con l’Italia. E’ evidente a tutti che i toni assunti dal presidente degli Stati Uniti sono inadeguati e a nostro avviso scomposti. Come abbiamo detto ieri, il Papa non parla da leader politico ma essendo la più autorevole voce morale e spirituale. Abbiamo profondo rispetto per i Paesi amici e alleati ma questo non ci impedisce di dissentire e di dire che il linguaggio della prevaricazione e dell’uomo più forte non appartengono alla nostra storia e alla nostra identità politica", tiene a precisare il segretario nazionale Antonio De Poli.
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Chi invece cavalca l'onda è Matteo Renzi: "Ecco le parole del presidente degli Stati Uniti: Meloni non ha coraggio, non la sento da tempo, non ha fatto nulla sulla sicurezza, ha fallito sui migranti, non lavora per giuste soluzioni energetiche. E questo, Donald Trump, che era il suo alleato: potete immaginarvi cosa dicono di lei gli altri? Giorgia Meloni viene scaricata persino dai suoi, dal suo guru, dal suo leader. Da dopo il referendum ogni giorno un problema. Saranno 15 mesi di piano inclinato fino alle elezioni, il crollo è appena cominciato", scrive sui social.