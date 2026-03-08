Libero logo
domenica 8 marzo 2026
Referendum, il video imbarazzante della toga per il "no": "Il giudice? Fratello del pm"

"Il giudice è e deve essere un fratello del pubblico ministero, perché entrambi devono avere la stessa formazione". A dirlo è Andrea Pio Carlo Ghinetti, presidente del Tribunale di Novara. E ancora: "I due devono avere la stessa origine, la stessa educazione. Come entrambi oggi hanno gli stessi esatti doveri". Parole che lasciano alquanto perplessi. Lo stesso comitato per il "Sì" al referendum, su Instagram, commenta: "Secondo il Presidente del Tribunale di Novara Ghinetti 'Il giudice è e deve essere fratello del PM'. Tu cittadino ti faresti giudicare dal fratello di che ti accusa? Noi no. Per questo votiamo il 22 e il 23 marzo votiamo SÌ! Mancano 14 giorni al voto. Informiamo più persone possibili!". 

Parole che seguono quelle di Giovanni Bachelet, presidente nazionale del Comitato del "No". Dopo il paragone con i wc, ecco che il fisico rincara la dose: "Per questa riforma vale lo stesso slogan di quando, quarant’anni fa, scoppiò quel terribile male chiamato Aids: se lo conosci, lo eviti". 

Solo qualche giorno fa aveva scritto: "Nasce il comitato 'Sanitari per il Sì'" e a corredo la foto di un wc e di un bidet, sanitari nel senso tecnico del termine. Un post per commentare la notizia della nascita di un nuovo comitato con oltre 250 professionisti sanitari a sostegno della riforma Nordio. Se questo è il fronte del "No"...

