Nicole Minetti, risarcimenti milionari e cause: cos rischia il "Fatto Quotidiano"

Impossibile, a oggi, prevedere come andrà a finire la partita tra Giuseppe Cipriani e il Fatto Quotidiano, ma una cosa è certa: il giornale diretto da Marco Travaglio non può dormire sonni tranquilli. I rischi sono enormi, soprattutto sul fronte americano, dove la richiesta di risarcimento presentata dall’imprenditore alla Corte distrettuale di New York ammonta a 250 milioni di dollari (220 milioni di euro). Negli Stati Uniti, infatti, a differenza di quanto avviene normalmente in Italia le richieste in denaro da parte di chi fa causa per diffamazione sono elevatissime e cospicue sono pure le cifre finali, spesso frutto di accordi per evitare di iniziare un processo vero e proprio. Se è vero che il Fatto potrebbe aggrapparsi al “freedom of speech”, ovvero la libertà di parola che dall’altra parte dell’Atlantico è un valore molto sentito e molto esteso, è altrettanto vero che in gioco non c’è solo la reputazione di Cipriani ma anche possibili danni patrimoniali. Qui il banco rischia di saltare pesantemente.

Il motivo? Se ci fossero prove concrete di perdite a causa di quella che è stata definita dall’erede della dinastia veneziana «una persistente campagna diffamatoria» esisterebbe quindi un dato più oggettivo rispetto alla lesione della reputazione e dell’onorabilità. Ed è proprio su questo che gli avvocati di Cipriani fanno leva, come emerge nelle 34 pagine della milionaria richiesta di risarcimento intentata al giornale per i falsi scoop sulla grazia concessa dal Quirinale a Nicole Minetti. I legali, infatti, parlano di un «danno sostanziale arrecato all’attività» dell’imprenditore con «costi sbalorditivi per difendersi» da un’azione che mirava «alla distruzione della reputazione e degli affari».