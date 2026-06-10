Antonio Di Pietro, la confessione: nei giorni precedenti al suicidio di Gardini...

«A Di Pietro chiederei se non hanno abusato del loro potere a quell’epoca». Inizia con questa frase di Carlo Sama, cognato di Raul Gardini, il confronto tra lui, Sergio Cusani e l’ex pm Antonio Di Pietro. Tutti e tre, 34 anni dopo Mani Pulite, nello studio di Quarta Repubblica su Rete 4 per ripercorrere quel processo che ha segnato la storia d’Italia. «Se dovessi sentirmi responsabile dei vari suicidi successi in quella stagione, questo mi lascia un’amarezza particolare nel cuore», è la confessione dell’ex magistrato. È proprio Di Pietro, visibilmente provato, a ricostruire quei giorni fino al 23 luglio 1993, quando Gardini sarebbe dovuto andare nel suo ufficio e invece si tolse la vita. «Tramite i suoi avvocati si era accordato con me: sarebbe venuto quella mattina per riferire fatti specifici che a me interessavano. Gardini sapeva bene, anche perché ne parlai con i suoi avvocati, che avevo bisogno di conoscere la destinazione di quei 150 miliardi (la famosa maxi tangente, ndr). Lui mise come condizione la certezza di entrare con i suoi piedi e uscire con i suoi piedi».

Ma qualcosa non andò come previsto ed è lo stesso ex pm a confessarlo: «In quei giorni io accentuai l’attenzione sul gruppo Ferruzzi e su Gardini proprio per sfiancarlo. Speravo così venisse e mi dicesse tutto», ha raccontato Di Pietro. «Con l’accentuarsi delle mie attenzioni e vedendo i carabinieri fuori da casa sua», è la conclusione dell’ex magistrato, «credo che abbia pensato che sarebbe entrato con i suoi piedi ma poi sarebbe finito a San Vittore. A quel punto ha preferito chiuderla lì». Un’analisi amara, la sua, sul tentativo fallito di instaurare un rapporto di fiducia, culminato con una frase: «Giuro che quel giorno sarebbe venuto e uscito con i suoi piedi».

A spingere Gardini alla terribile decisione di togliersi la vita a Palazzo Belgioioso, sua dimora milanese, fu probabilmente la pressione. «Avevo visto Gardini una settimana prima, era molto provato, l’avevano tenuto sulla graticola per circa un anno», è il ricordo di Sama, suo braccio destro. «Io penso che sia stata una somma di cause (a spingerlo al suicidio, ndr) perché il dottor Gardini aveva dato disponibilità a presentarsi da Di Pietro, aveva preparato anche un memoriale». C’era una cosa in particolare a impensierirlo però: «Era terrorizzato da cosa potesse dire Berlini» ai giudici, lui che era stato il fiduciario storico della famiglia Ferruzzi e poi del dottor Gardini. Fu Berlini, ricorda Sama, «a consegnare al dottor Di Pietro e alla Procura della Repubblica 70 miliardi di lire».