Magistratura, l'intercettazione-choc della toga: "Paolo Borsellino è un grande cog***"

Emergono nuovi elementi, inquietanti, dalle intercettazioni disposte dalla Procura di Caltanissetta nell’ambito dell’indagine che coinvolge Gioacchino Natoli, ex magistrato del pool antimafia. Le conversazioni sono state acquisite anche dalla Commissione Antimafia. In uno dei passaggi più duri, Natoli denigra Paolo Borsellino e il figlio Manfredi: “O Paolo Borsellino, buonanima, era pure lui un grande cog*** come me che aveva il grande maestro della massoneria col muro confinante e non se n’era mai accorto oppure Palermo è questa!!! Picchì proprio, ci pinzava stamatina, dissi: è splendido! se io muoio i miei figli potranno andare a fare le conferenze nell'Anm alla pari di Manfredi Borsellino con capacità argomentative ben superiori a quelle di Manfredi! È chiaro? picchì iddu ppì ora che ave? u vantaggio che so patre murìu e iu ristavu vivu?! (trad. perché lui per ora cosa ha? Il vantaggio che suo padre morì e io sono rimasto vivo?!)”.
Sempre Natoli, riferendosi a Manfredi Borsellino, parla di “delle porcherie” e aggiunge: “A proposito di rabbia, questo sì, tenetela e coltivatela... Perché il fatto che ieri, ad esempio, Manfredi Borsellino se ne sia andato all’assemblea dell'Anm a Caltanissetta a dire mio padre non ha iniziato la partita... Sono delle porcherie”. Dalle intercettazioni emerge anche il rapporto con il senatore del Movimento 5 Stelle, Roberto Scarpinato. I due discutono delle possibili audizioni in Commissione Antimafia e delle modalità di intervento. In questo contesto si fa riferimento alla necessità di “alzargli la palla”. Secondo quanto riportato negli atti, “la quasi totalità delle conversazioni telefoniche tra il presidente Natoli e il senatore Scarpinato riguarda non le indagini nell’ambito del procedimento cosiddetto ‘mafia appalti’, bensì gli accordi presi dagli stessi circa l’attività da svolgere”.
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In un passaggio successivo, sempre Scarpinato afferma di voler “seppellire sotto una montagna di documenti” l’attività della Commissione. Inoltre “incaricava” Natoli di acquisire informazioni su possibili dichiarazioni di altri soggetti. Tra i temi affrontati, anche le posizioni dell’avvocato Fabio Trizzino. Scarpinato riferisce: “Dice che io, Lo Forte e tu ci siamo messi d'accordo per insabbiare il fascicolo di cui tu eri titolare su Buscemi” e aggiunge che “ora lo vuole ripetere di nuovo alla Commissione Parlamentare Antimafia, capisci?”. Natoli replica: “Perfetto, perfetto, mi stai dando il destro, perché io è da tre mesi che chiedo a Maurizio De Lucia”. Il confronto prosegue con indicazioni operative: “…e allora fatti vedere in modo che siamo preparati prima che ce la buttino addosso”, “recuperalo per cortesia… recuperalo di modo che… e capisci? Siamo preparati!”. Scarpinato insiste: "Gioacchì, devi fare sto lavoro, lo devi fare!". E aggiunge: “Ho sentito dire in ambiente giornalistico che lo vogliono candidare per Fratelli d’Italia all’Europee”. Natoli commenta: “E figurati! Certo, certo, certo…”. Infine, un’ulteriore considerazione: “Immagina se lui gli puoi rompere il giocattolo con cui ha costruito la sua notorietà mediatica. Si fa sparare piuttosto”.