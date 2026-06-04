Nicole Minetti, richiesta di risarcimento per 250 milioni di euro

È il giorno della vittoria ma c’è dell’altro. L’avvocato Emanuele Fisicaro, che con Antonella Calcaterra e Paolo Siniscalchi difende Nicole Minetti e Giuseppe Cipriani, passa al contrattacco. «I nostri colleghi americani», dice Fisicaro a Libero, «hanno già chiesto un risarcimento monumentale, non meno di 250 milioni di dollari al Fatto Quotidiano e Report. Negli Stati Uniti va tenuto conto del danno d’immagine provocato al gruppo “Cipriani Usa”, che comprende il fatturato, i contraccolpi che una notizia falsa così grave può aver causato tra i clienti, e altri parametri legati all’azienda. In Italia, invece, della richiesta danni ci occupiamo noi, a nome di Nicole Minetti, Giuseppe Cipriani e del figlio, sbattuto in prima pagina e dato in pasto all’opinione pubblica in mezzo a un mare di falsità». Nei prossimi giorni verrà inoltrata la richiesta di risarcimento anche a Bianca Berlinguer. Il procuratore generale di Milano ha appena smentito le notizie, diffuse originariamente dal Fatto Quotidiano, su presunti festini a base di droga e sesso a cui avrebbe preso parte Minetti negli ultimi anni, le irregolarità nel processo d’adozione del bimbo che in realtà non ci sono state, e il procuratore ha pure sentenziato che non ci sono state «segnalazioni o pendenze giudiziarie, né coinvolgimenti in indagini di alcuna natura in Uruguay né in Spagna».

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Diffamazione e oltre, in termini giuridici. In ambito giornalistico una bufala colossale. Titoloni in prima pagina, trasmissioni che hanno dato per buona senza battere ciglio l’inchiesta del Fatto interrotte dall’intervento del ministro della Giustizia, Carlo Nordio, a sua volta tirato in mezzo a una vicenda in cui il fango è stato lanciato a potenza massima dal ventilatore. Però adesso il fango rischia di tornare in faccia a chi ha schiacciato il pulsante. E che fine hanno fatto gli opinionisti-tuttologi per i quali pure stavolta il governo doveva riferire in parlamento? Oggi manca poco che dicano: “Minetti chi?”. Forse lo faranno. Dicevamo della richiesta danni in Italia. «È stato avviato il procedimento di mediazione», spiega Fisicaro, «si terrà conto del danno che hanno provocato a questo povero bambino». La vittima di cui nessuno parla. Qualcuno non si è fermato nemmeno di fronte a un minore malato. C’è stato addirittura chi ha riportato nome e cognome. «Non si tratta soltanto di un danno economico: il bimbo leggerà tutto quello che hanno scritto su di lui e sulla madre. Hanno scritto che è un trovatello... Psicologicamente è una situazione devastante. Si sono scagliati contro un minore senza la minima accortezza».

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