Libero logo
Mario Roggero
Scandalo Conte-Covid
Mondiali 2026
Sigfrido Ranucci

Roggero, partito l'assalto al patrimonio: sequestrati 50.000 euro

lunedì 20 luglio 2026
Roggero, partito l'assalto al patrimonio: sequestrati 50.000 euro

2' di lettura

La Procura generale di Torino ha disposto il sequestro conservativo di 50mila euro su un conto corrente estero intestato al gioielliere Mario Roggero e alla moglie Mariangela Sandrone. Il provvedimento, reso noto con un comunicato ufficiale, serve a garantire il pagamento delle spese di giustizia legate al processo.La precisazione della Procura si è resa necessaria per chiarire la natura degli importi, dopo che si era diffusa una lettura generica di “risarcimento danni”.

In realtà la condanna definitiva di Roggero prevede due distinte obbligazioni economiche.I giudici della Corte d’Assise di Asti, sentenza confermata in appello e in Cassazione, hanno condannato il gioielliere al pagamento immediato di una provvisionale complessiva di 480mila euro a favore di 14 prossimi congiunti delle due vittime uccise e del terzo rapinatore ferito.

Ecco la verità sul "precedente" di Roggero: cosa non vi dicono

C’è un fatto portato alla ribalta in questi giorni, e su cui, coloro che non vedevano l’ora di eriger...

La quantificazione definitiva dei danni verrà stabilita in un separato giudizio civile.Inoltre, per tutelare le spese processuali dello Stato, la Procura generale ha ottenuto il sequestro di 50mila euro. La somma era stata trasferita, prima del processo d’appello, con un bonifico dal conto del comitato di sostegno “#iostoconmarioroggero” verso un conto corrente in Tunisia intestato a Roggero e alla moglie.Il provvedimento arriva a pochi giorni dalla sentenza definitiva della Cassazione che ha confermato la condanna a 14 anni e 9 mesi di reclusione per Mario Roggero. La vicenda giudiziaria, che ha acceso un acceso dibattito pubblico sulla legittima difesa, continua quindi anche sul fronte economico con il blocco di parte dei beni del condannato. Insomma, come Libero ha già sottolineato qualche giorno fa, Mario Roggero è stato rapinato per una seconda volta...

Roggero, Elon Musk a gamba tesa: "Devono condannare il pm e il giudice!"

Elon Musk è intervenuto sulla vicenda di Mario Roggero, il gioielliere di Grinzane Cavour (Cuneo) condannato in v...
tag
mario roggero

A L'Aria che tira Magi deraglia, fa infuriare lo studio: "Cosa abbiamo visto a Bologna"

Confronto politico Legittima difesa, la Lega presenta il ddl: scontro politico sul caso Roggero

Cos'è successo Ecco la verità sul "precedente" di Roggero: cosa non vi dicono

ti potrebbero interessare

Fakir, "numerosi precedenti a suo carico": cosa spunta dal suo passato

Fakir, "numerosi precedenti a suo carico": cosa spunta dal suo passato

Redazione
Giusto abolire il risarcimento per chi commette reati gravi?

Giusto abolire il risarcimento per chi commette reati gravi?

Daniele Faggi muore in bici: guidava l'azienda dove è morta Luana D'Orazio

Daniele Faggi muore in bici: guidava l'azienda dove è morta Luana D'Orazio

Redazione
Fakir morto a Bologna, Boccia delira: "Niente modello Ice": la sinistra già parla di omicidio

Fakir morto a Bologna, Boccia delira: "Niente modello Ice": la sinistra già parla di omicidio