Mario Roggero, imbarazzo per la doccia in carcere: cosa ha chiesto alla moglie

Sono arrivate le prime richieste di Mario Roggero dal carcere di Bollate, dove il gioielliere è detenuto per aver ucciso due rapinatori fuori dal suo negozio di Grinzane Cavour il 28 aprile 2021. L'uomo ha chiesto alla moglie un costume da bagno e un accappatoio per fare la doccia: sembra infatti che fosse imbarazzato a lavarsi in comune con gli altri carcerati. L'orefice, che sta condividendo la cella con un ex cuoco - in carcere per reati legati allo spaccio di droga -, dovrà attendere dieci giorni prima di poter ricevere la moglie in colloquio: dopo quel giorno, le visite potranno essere una alla settimana, ma potranno sentirsi al telefono per 10 minuti anche tutti i giorni.
Il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera Galeazzo Bignami, che, come Matteo Salvini, è andato a visitare Roggero a Bollate - ha fatto sapere che il 72enne ha iniziato un processo di "profonda rimeditazione della sua condotta, non solo per quello che vive adesso ma per effetto di una seria riflessione su ciò che gli è accaduto". Sembra che siano stati i legali stessi di Roggero a suggerire all'uomo di mostrarsi maggiormente pentito, in quanto elemento fondamentale per ottenere la grazia da parte del Presidente della Repubblica.
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Da quanto si apprende, poi, in carcere il gioielliere si sarebbe infuriato guardando i telegiornali, dai quali ha appreso che gli avvocati di parte civile lo accusano di non aver pagato i risarcimenti. "Non è vero che non ho versato neanche un euro, gli ho dato 300mila euro. Soldi che non avevo e che mi sono dovuto procurare con grandi sacrifici", ha detto.
Intanto, la moglie e le due figlie sembrano intenzionate a riaprire la gioielleria: "Questa settimana, al massimo la prossima. È giunto il momento. Non sarà facile, soprattutto per mia figlia, ma ognuno deve fare la sua parte", ha detto la signora Sandrone.
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Nel frattempo prosegue il dibattito politico legato alla vicenda. Sulla questione è intervenuto persino Elon Musk, che su X ha scritto: "Si tratta di una follia! Il giudice e il pubblico ministero in questo caso sono coloro che meritano questa condanna". Enrico Borghi di Italia Viva ha invece accusato la destra italiana di star strumentalizzando la vicenda: "Quello di Roggero è un caso che viene utilizzato con cinismo per inseguire un facile consenso facendo leva sulla pancia del Paese. Lega e Fratelli d'Italia sono in difficoltà perché si sentono scavalcate a destra e continueranno a rincorrere ogni fatto di cronaca. Il risultato, però, è che dopo quattro anni di governo ci troviamo con un Paese meno sicuro".