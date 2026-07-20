Mario Roggero, imbarazzo per la doccia in carcere: cosa ha chiesto alla moglie

Sono arrivate le prime richieste di Mario Roggero dal carcere di Bollate, dove il gioielliere è detenuto per aver ucciso due rapinatori fuori dal suo negozio di Grinzane Cavour il 28 aprile 2021. L'uomo ha chiesto alla moglie un costume da bagno e un accappatoio per fare la doccia: sembra infatti che fosse imbarazzato a lavarsi in comune con gli altri carcerati. L'orefice, che sta condividendo la cella con un ex cuoco - in carcere per reati legati allo spaccio di droga -, dovrà attendere dieci giorni prima di poter ricevere la moglie in colloquio: dopo quel giorno, le visite potranno essere una alla settimana, ma potranno sentirsi al telefono per 10 minuti anche tutti i giorni.

Il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera Galeazzo Bignami, che, come Matteo Salvini, è andato a visitare Roggero a Bollate - ha fatto sapere che il 72enne ha iniziato un processo di "profonda rimeditazione della sua condotta, non solo per quello che vive adesso ma per effetto di una seria riflessione su ciò che gli è accaduto". Sembra che siano stati i legali stessi di Roggero a suggerire all'uomo di mostrarsi maggiormente pentito, in quanto elemento fondamentale per ottenere la grazia da parte del Presidente della Repubblica.