Lavitola scrisse all'amico: "Sono entrato a Report, ci starò fino a stasera..."

L’ingresso trionfale di Valter Lavitola nella redazione di Report ha una data. E c’è un messaggio Whatsapp che la attesta. Il 19 marzo 2024, il faccendiere, mandante reo confesso della bomba contro Sigfrido Ranucci, si trova a Roma, in via Teulada, e scrive a un amico imprenditore che, nel 2006, era stato citato in un’inchiesta di Report e, in particolare, dell’ex conduttrice Milena Gabanelli.

Lavitola lascia intendere all’interlocutore che i tempi sono cambiati e che adesso lui è in grado di proteggere chi gli sta vicino. Il 19 marzo 2024, dall’altra parte del telefonino c’è Giovanni Battista Rosa, sessantottenne imprenditore spezzino, che a Libero spiega: «Io, quando Valter mi diceva che mi voleva presentare Ranucci rispondevo che non mi interessava. Mi ha parlato tante volte di questa amicizia che secondo lui poteva essere importante, utile, e io, una volta, gli ho detto: “Vi farete male entrambi”. La mia previsione si è avverata». In effetti mai profezia fu più azzeccata.

Ma torniamo al giorno fatidico, quello in cui Lavitola si era convinto di avere raggiunto il suo obiettivo: entrare nel sancta sanctorum del giornalismo televisivo d’inchiesta di matrice progressista. Un salotto inavvicinabile per chi come Lavitola, oltre a essere un pluripregiudicato, è accusato di avere fatto lo spicciafaccende di Silvio Berlusconi.

Sono le 9 e 34 del mattino. In quelle ore Lavitola e Rosa si stanno occupando di questioni legate a preliminari e mutui. Infatti, l’imprenditore ligure sta aiutando il faccendiere e la compagna Natalia Potenza a rimanere nei locali in cui stanno portando avanti le loro attività di ristoratori e di albergatori. Rosa prima si presenta al posto dei due amici a un preliminare per l’acquisto dei muri del ristorante (un appuntamento disertato, però, dalla venditrice, per motivi già svelati su questo giornale); successivamente ottiene, con la sua Danda, il mutuo per l’acquisto degli appartamenti del b&b gestito da Natalia (che sta regolarmente pagando le rate del finanziamento). Ebbene Lavitola e Rosa a marzo di due anni fa stanno scambiandosi documenti per il preliminare della locanda. Ma quella mattina il faccendiere è in tutt’altre faccende (appunto) affaccendato.

INGRESSO IN RAI NON TRACCIATO

E scrive: «Sono in redazione da Ranucci e credo ci starò fino a stasera. Non voglio stampare e dedicare troppo tempo a fare cose mie. Non è stato semplice, non voglio fare brutte figure». È dentro al fortino, ma non vuole che gli altri pensino che sia lì per farsi gli affari propri. Ma allora, da mattina a sera, che cosa avrebbe dovuto fare Lavitola nella redazione di Report? Sarebbe bello saperlo. Da notare che sino a oggi si aveva notizia di soli due ingressi tracciati di Lavitola negli uffici della trasmissione: uno del 2019, l’altro del 2021. Quello del 2024 non risulta nei registri della Rai.

Nel marzo di due anni fa la trasmissione è in pausa. Riprenderà il 21 aprile. La puntata di apertura della mini-sessione primaverile ospita due inchieste di Giorgio Mottola, una sull’accordo Italia-Albania per un centro di permanenza per il rimpatrio dei clandestini e una sugli ultimi risvolti del procedimento che stava coinvolgendo l’allora ministro Daniela Santanchè («La santa famiglia»). Insomma, erano in preparazione servizi che mettevano nel mirino il governo di centro-destra e, in particolare, Fratelli d’Italia. Noi, però, non sappiamo di che cosa si stesse occupando Lavitola insieme con Ranucci.