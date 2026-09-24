Lavitola aveva deciso di fondare un giornale

Valter Lavitola, forse influenzato dall’amicizia con Sigfrido Ranucci e dalla sua precedente vita da direttore ed editore, aveva deciso di aprire un giornale online. Un sogno che aveva condiviso con un altro peso massimo delle cronache giudiziarie, l’ex avvocato Piero Amara, pregiudicato per numerosi reati che vanno dalla corruzione in atti giudiziari alla bancarotta e tuttora coinvolto in diversi procedimenti (è lui che parlò della fantomatica loggia Ungheria ai magistrati di Milano e Perugia). Nel 2024, mentre Amara era affidato ai servizi sociali con il divieto di lasciare la Provincia di Perugia, Lavitola si fece accompagnare da un comune amico, l’imprenditore Fabrizio Montali, per sottoporre all’ex legale siciliano alcune idee che gli frullavano in testa. In quel periodo Lavitola era alla ricerca di finanziatori per l’impresa dei carbon credit (in cui coinvolse, inizialmente, Fabio Mazzoni, Gianluca De Marchi e il figlio di Marcello Dell’Utri, Marco), ma non solo. Al ristorante Il Tartufo di Spoleto, Lavitola presentò il suo progetto dei carbon credit (che sarebbe partito da lì a pochi mesi con la società Neutralia, di cui era socio di fatto). Valter, oggi recluso a Rebibbia con l’accusa di essere il mandante dell’attentato Ranucci, non deve essere stato molto convincente, visto che Amara, a quanto risulta a Libero, non si fece coinvolgere nel business africano. Ma neppure il piano di un giornale online avrebbe acceso l’interesse dell’interlocutore, che in quel momento aveva problemi più seri e affari più remunerativi (era già socio di un impianto petrolchimico in Iran).

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Montali, in passato arrestato nell’ambito di un’inchiesta su una società di vigilantes da lui controllata, ieri, non ha accettato di rispondere alle nostre domande («Ha sbagliato numero» ci ha detto, prima di farci ricontattare dal fratello avvocato), ma i suoi stretti rapporti con Lavitola (e la conoscenza con Ranucci) hanno portato la Procura di Roma e gli investigatori del Nucleo investigativo dei Carabinieri della Capitale ad accendere un faro sull’imprenditore che potrebbe essere presto convocato in Procura in veste di testimone. LA CENA DEI MISTERI Per esempio, nel 2024, avrebbe partecipato a una cena che ha suscitato l’interesse degli inquirenti e a cui avrebbero preso parte anche Lavitola, Ranucci e gli imprenditori Antonio e Daniele Pulcini (ascoltati dai pm il 21 settembre). Il piatto principale del menù sarebbe stata la querelle giudiziaria, ancora in corso, tra Lavitola, l’allora compagna Natalia Potenza e la proprietaria delle mura del Cefalù bistrò, Paola Rizzo.

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La Potenza, una decina di anni fa, conosce la Rizzo, quando questa è la titolare di un negozio di animali, che in quel momento occupa i locali in cui oggi sorge il ristorante. Tra le due nasce un’amicizia e, insieme, hanno l’idea di avviare una nuova attività che sfrutterebbe anche la conoscenza del mercato ittico di Lavitola (che era impegnato nel settore dell’import-export). Le due donne diventano socie nella Srl che dà il via all’operazione ed entrambe lavorano nel bistrò. Ma quando la Rizzo decide di uscire di scena e firma un preliminare di vendita con la Potenza, qualcosa si inceppa. Nella complicata storia ha un ruolo anche Daniele Pulcini, che, oltre a essere un ottimo amico di Paola Rizzo, ha una questione aperta con Lavitola. Infatti un cugino di Valter, di professione imprenditore edile, aveva avviato in provincia di Caserta una ristrutturazione e aveva coinvolto proprio Pulcini. Il garante dell’accordo era stato Lavitola. Ma nell’operazione sorsero dei problemi e la Potenza, il 12 settembre, ha raccontato in Procura che Pulcini avrebbe reclamato un credito di qualche decina di migliaia di euro nei confronti del cugino del suo ex compagno. Per questo e altri motivi i rapporti tra Pulcini e la Rizzo, da una parte, e Lavitola, dall’altra, si sarebbero incrinati. Al punto che la proprietaria delle mura del bistrò avrebbe deciso di non concludere la vendita. Tra Pulcini e Lavitola sarebbero volate anche parole grosse e per questo Valter chiese al suo avvocato di inviare una lettera di diffida a Daniele Pulcini, con minaccia di ricorso alle forze dell’ordine e all’autorità giudiziaria. Nello scambio di mail del 2019, ricordato dalla Potenza nel suo verbale, il faccendiere ipotizza reati gravissimi, che il suo legale decide di sfumare nella bozza di diffida inviata al cliente. In essa si parla di «contegno oltraggioso, minaccioso e aggressivo nei confronti del dottor Lavitola, per di più all’interno del locale commerciale». Lavitola, via mail, suggerisce di correggere questo punto: «Presso il locale e non all’interno perché le liti sono sempre avvenute fuori dal locale, ma a portata di vista e di udito».

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