La giudice del tribunale di Roma Monica Ciancio ha condannato tre giudici di pace, in servizio al tribunale Santa Maria Capua Vetere, e quattro avvocati, tutti imputati per le presunte truffe assicurative collegate a falsi incidenti stradali avvenuti nel Casertano. In particolare, sono stati inflitti 7 anni di reclusione all’avvocato civilista Giuseppe Luongo e alla giudice di pace Maria Gaetana Fulgeri, 6 anni ai giudici di pace Bruno D’Ursio e Rodosindo Martone, 4 anni e 4 mesi agli altri legali Vincenzo Castaldo, Michele Zagaria e Michele Chirico. Assolti, invece, i medici Giuseppe e Michele D’Amico, oltre alla compagna del giudice Martone, Elvira Merola.

La pm romana Alessia Natale aveva chiesto condanne per tutti gli imputati, ma più basse di quelle comminate dalla giudice. L’indagine è stata condotta dalla Squadra mobile della questura di Caserta e dal nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza, ma poi la competenza si è spostata a Roma per la presenza dei tre giudici di pace coinvolti. Per l’accusa questi ultimi, a fronte di regali come beni di lusso e danaro, avrebbero emesso sentenze di comodo avvantaggiando gli avvocati che pagavano le mazzette, facendo scattare le pratiche di risarcimento da parte delle compagnie assicurative. Pratiche che si basavano su falsi incidente stradali, corredati da referti medici altrettanto falsi.

A far scoprire gli inquirenti il sistema illecito anche la presenza di incidenti che, seppur distinti tra loro per tempi, luoghi e soggetti coinvolti, presentavano anomalie e dinamiche del tutto sovrapponibili; tra le più ricorrenti vi erano l’investimento di pedoni su strisce pedonali o di ciclisti (anche in sella a tandem), ovvero il mancato sopraggiungere sul posto di operatori delle forze di polizia. Le vittime compiacenti dei falsi incidenti, ‘arruolate’ nelle periferie di Casal di Principe, venivano pagate 150 euro all’atto della finta denuncia fino a 500 euro per l’esito finale della pratica.