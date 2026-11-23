Già un addetto ai lavori fatica a capire il caso De Gennaro, storia di un servitore dello Stato a un certo punto perseguitato dallo Stato come capitato a non pochi suoi colleghi. Figuriamoci un cittadino qualunque digiuno di questioni attinenti alla mafia, anche perché i giornali non gli vengono in soccorso essendo stati complici e parte attiva nella guerra trentennale che come atto più recente — non sarà certo l’ultimo — ha portato al suicidio il superpoliziotto. La domanda che uno si pone dopo aver letto tutti i giornali è banale: scusate, qualcuno mi vuole dire l’unica cosa che mi interessa: De Gennaro era tra i buoni o tra i cattivi?

Quesito legittimo ma inutile. In questa storia non esiste la squadra dei buoni e quella dei cattivi, esistono faide composte da magistrati, apparati dello Stato e giornalisti che da appunto trent’anni si contendono il primato della lotta alla mafia e più che alla mafia, o se vogliamo oltre che alla mafia, la guerra se la fanno tra di loro per ambizione, potere e a volte pure per indirizzare il corso della politica.

È così da quando, siamo nel 1989, una magistratura stanca e rassegnata si mette di traverso per invidia e gelosie all’attivismo del duo Falcone-Borsellino i cui metodi e le cui visioni finiscono addirittura sul banco degli imputati al Consiglio superiore della magistratura. Due bombe nel giro di poche settimane trasformano i due magistrati da imputati a martiri-eroi della categoria e si apre la corsa a spartirsi le gloriose spoglie. Da lì in poi è stato tutto un casino: magistrati contro magistrati, carabinieri e polizia in competizione tra loro e non sempre in sintonia con la magistratura, servizi segreti che si intrufolano ovunque. A un certo punto un pm, Antonio Ingroia, pensa di coinvolgere nella giostra anche il Capo dello Stato (era Giorgio Napolitano) ma finisce male. Veleni e lotte intestine raggiungono ogni angolo del sistema giustizia (Palamara docet), inquinano pure il Csm e condizionano i governi. Si innesca insomma una catena di mosse e contromosse, ancora in atto, che spostano la questione dalla lotta alla mafia alla lotta per il controllo della lotta alla mafia. Questa è la partita che ha giocato da protagonista Gianni De Gennaro, questa è la causa della sua morte. Ma allora, era dei buoni o dei cattivi? Dipende per quale squadra tifi.