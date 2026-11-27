Da giorni si dibatte sul perché l’ex capo della Polizia Gianni De Gennaro abbia mostrato, il 19 marzo 1994, il verbale del collaboratore Salvatore Cancemi ai giornalisti di Repubblica alla vigilia delle elezioni. Si trattava di dichiarazioni che accusavano Silvio Berlusconi e Marcello Dell’Utri di rapporti indicibili con la mafia.

Il presunto scoop di Giuseppe D’Avanzo e Attilio Bolzoni arrivò dopo che anticipazioni di quelle dichiarazioni erano già state diramate dalle agenzie di stampa. A facilitare quella diffusione era stata anche la leggerezza con cui la pm Ilda Boccassini aveva condiviso l’esplosivo documento, inviandolo a troppi uffici per poter pensare che sarebbe rimasto sotto chiave. Arrivò, quasi contemporaneamente, alla Procura di Palermo, a quella di Firenze, al comandante dei Carabinieri del Ros e allo stesso De Gennaro, in quel momento al vertice della Direzione investigativa antimafia.

Il 22 marzo, l’Espresso, settimanale dello stesso gruppo di Repubblica, annunciò di avere recuperato un altro pezzo del verbale di Cancemi. Dunque, quell’atto, in teoria riservatissimo, era diventato il segreto di Pulcinella e molti giornali lo usarono come una clava in un disperato tentativo di impedire a Berlusconi di andare a Palazzo Chigi.

La versione della fuga di notizie volta a favorire Berlusconi non regge. De Gennaro, in quel momento, era direttore della Dia sotto un governo di centro-sinistra, guidato da Carlo Azeglio Ciampi, e con un presidente della Repubblica, Oscar Luigi Scalfaro, nemico giurato del Cavaliere.

Il cosiddetto Squalo era abituato a giocare partite in proprio, ma è difficile immaginare che potesse farlo contro i vertici dello Stato.

IL PRESIDENTE SPIATO

Eppure tra le sue mosse, ce n’è una che risulta ancora più inspiegabile di quella del 19 marzo 1994: la richiesta, avvenuta nell’agosto del 1993, di accedere a un dossier particolarmente sensibile che riguardava Ciampi e che era sepolto in un archivio. Un’operazione che non si capisce se fosse a danno o a tutela dell’allora premier. Un po’ come è accaduto con il verbale di Cancemi su Berlusconi.

Chi scrive ha raccontato questa intricata vicenda quasi dieci anni fa sulla Verità e la storia vale la pena di essere ricordata.

Premettiamo che quando chiedemmo a De Gennaro, allora presidente di Leonardo, di offrirci la sua versione, rifiutò cortesemente l’intervista.

Nell’agosto del 1993, uno dei sottoposti di De Gennaro, il tenente colonnello Filippo Calcaterra, funzionario della quarta divisione del primo reparto della Dia, quella che si occupa di analisi sui reati finanziari, inviò al comandante del suo reparto, il generale Giuseppe Galatà, un appunto, in cui si leggeva quanto segue: «Per opportuna notizia si riferisce che il giorno 4 agosto 1993 il capitano Sorgente, appartenente al II Reparto (quello operativo della Dia, ndr), su specifico incarico del Direttore della Dia (Gianni De Gennaro, ndr), delegato dal col. Tomaselli, ha estratto copia di documenti, in possesso di questa IV Divisione, contenenti la sintesi di alcune intercettazioni telefoniche preventive eseguite, su richiesta dell’Alto commissariato antimafia, nel periodo di giugno 1989, concernenti conversazioni del noto presunto mafioso Rosario Spadaro, attivo nell’isola di Sint Maarten, nelle Antille olandesi e riguardanti presunti incontri e colloqui da questi avuti con l’allora governatore della Banca d’Italia Carlo Azeglio Ciampi, in visita nell’isola di Sint Maarten». Calcaterra allegò all’appunto un dossier di 20 pagine sull’affaire Spadaro-Ciampi.

Perché De Gennaro chiese il fascicolo sui supposti rapporti tra il «presunto mafioso Spadaro» e l’allora premier Ciampi una settimana dopo le bombe di mafia esplose nella notte tra il 27 e il 28 luglio a San Giovanni in Laterano e San Giorgio al Velabro?

Quest’ultima chiesa si trova a pochi passi da Palazzo Chigi, dove si verificò un blackout elettrico. Un evento che fece pensare all’allora premier a un tentativo di colpo di Stato. Ciampi, in una delle sue agende, annotò la necessità di «continuare nella linea della fermezza» per quanto riguardava il carcere duro per i boss mafiosi, una linea concordata con lo stesso De Gennaro. Il quale, il 10 agosto 1993, cinque giorni dopo l’appunto di Calcaterra, inviò una relazione riservata al ministro dell’Interno Nicola Mancino in cui paventava una «tacita trattativa» tra lo Stato e la mafia e un possibile cedimento sul 41 bis. Resta da capire perché il direttore della Dia abbia chiesto di recuperare il dossier sul suo «alleato» Ciampi, nove mesi prima di mostrare a dei giornalisti un altro documento imbarazzante che riguardava il successore di Carlo Azeglio, Berlusconi. A che gioco stava giocando il futuro capo della Polizia?

Le informazioni sull’ex governatore di Bankitalia erano in un fascicolo che conteneva i risultati delle indagini su alcuni imprenditori siciliani in odore di mafia sbarcati per fare affari con il gioco d’azzardo sull’isola di Sint Maarten, nelle Antille olandesi. Tra questi signori c’erano Spadaro e Gaetano Corallo, il padre del re delle slot machine, Francesco, che con i suoi bonifici avrebbe coinvolto Gianfranco Fini e la famiglia Tulliani in un’inchiesta per riciclaggio internazionale. Calcaterra trovò la richiesta di De Gennaro sospetta nei modi e nei tempi e la segnalò ai superiori: «Era un’epoca di poca chiarezza. Io, da ufficiale delle Fiamme gialle, ero abituato a seguire determinati protocolli e a documentare tutto quello che accadeva intorno a me, mentre i nuovi vertici della Dia teorizzavano una struttura leggera in cui si potessero scambiare informazioni a voce, una cosa che mi lasciava perplesso.

Per questo ritenni doveroso informare per iscritto il mio capo» ci disse Calcaterra.

INDAGINI PALERMITANE

Nel 2000 l’appunto dell’ufficiale e le carte del dossier vennero inviate, «con regolare lettera di trasmissione», dalla sezione operativa della Dia di Messina, città di origine di Spadaro, ai colleghi di Roma nell’ambito di una questione totalmente diversa e il destinatario del fax lanciò un alert in cui evidenziava gli aspetti più sensibili della vicenda: «Non risulta dagli atti in quale modo e da chi le notizie estrapolate nel 1993 (dopo ben quattro anni dal loro verificarsi) siano state utilizzate e per quale scopo e/o a quale/i persona/e i documenti stessi siano stati portati a conoscenza»; «la delicatezza della materia potrebbe coinvolgere personaggi di altissimo livello istituzionale (in quel momento Ciampi è presidente della Repubblica, ndr); «la conoscenza di tali notizie» potrebbe «determinare o aver determinato qualcuno a esercitare indebite “pressioni”». In considerazione di tutto ciò l’ufficiale, nel promemoria, riferiva che «copia degli atti è stata fornita informalmente al signor Procuratore nazionale antimafia (Pier Luigi Vigna, ndr), avendo egli interrogato il Presidente Ciampi al tempo delle stragi». Per l’investigatore il fatto che De Gennaro «a qualche giorno dalle stragi e dal blackout a Palazzo Chigi fa ricercare come direttore della Dia, i documenti comprovanti i “contatti” fra Ciampi e Spadaro» dimostrerebbe quanto le intercettazioni preventive dell’Alto commissariato (l’ufficio da cui nacque la Dia) fossero «esplosive». Alla fine, a quanto ci risulta, non venne aperto alcun fascicolo sulla vicenda. Alcuni anni dopo, nel 2017, i pm di Palermo decisero di approfondire la questione, anche perché a breve distanza dai fatti dell’estate 1993 la linea dura naufragò e il ministro della Giustizia Giovanni Conso revocò la misura del carcere duro a 334 presunti boss. Ma le nuove indagini non permisero di ottenere le agognate risposte.

Tornando alla dibattuta vicenda del verbale di Cancemi, sebbene, a volte, De Gennaro agisse per ragioni ad oggi incomprensibili, c’è chi ritiene che sia del tutto fuorviante ipotizzare che nel marzo del 1994 l’allora direttore della Dia abbia diffuso le dichiarazioni del collaboratore di giustizia palermitano per favorire Berlusconi a una settimana dalle elezioni.

LA VERSIONE DEL MARESCIALLO

La pensa così anche il sessantaduenne Calogero Sortino, maresciallo dei carabinieri in pensione che ha avuto occasione di conoscere personalmente De Gennaro. Il sottufficiale è stato per circa un ventennio factotum, segretario e uomo di massima fiducia del magistrato Giovanni Tinebra, l’ex procuratore di Caltanissetta, che ha preso servizio il 16 luglio 1992 (subito dopo la strage di Capaci e tre giorni prima di quella di via D’Amelio). Tinebra, in quel ruolo ha guidato le prime delicatissime indagini sulle stragi mafiose del 1992-1993. Successivamente, durante il secondo governo Berlusconi, è stato nominato capo del Dap (Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria). Per la Procura di Caltanissetta Tinebra sarebbe un depistatore e avrebbe fatto parte della massoneria deviata, collegata alla mafia siciliana. Sortino non riconosce De Gennaro nel ritratto che se ne fa oggi, quello di una fonte tremebonda.

«Ciò che ha detto Bolzoni su De Gennaro, sul fatto che sudasse e fosse impacciato, è quasi inverosimile. Chi, come me, ha conosciuto De Gennaro a livello professionale, sa che era una persona fredda e controllata e, quindi, che era improbabile che fosse sudato e impacciato».

Anche sul favore a Berlusconi, Sortino ha un’idea tutta sua: «La cosa che dicono, che la fuga di notizie gli avrebbe fatto guadagnare 500.000 voti, cozza con la realtà.

Tinebra, titolare del fascicolo che conteneva queste dichiarazioni di Cancemi, in quel periodo, era accusato di danneggiare Berlusconi con le sue inchieste». A giudizio dell’ex maresciallo, gli esponenti del centro-destra «non erano contenti di queste indagini, anzi erano completamente contrari».

Ma poi Tinebra chiese l’archiviazione di Berlusconi e di Dell’Utri. «Ma si lamentava delle voci che lo indicavano come uomo vicino al Cavaliere. Mi diceva che l’archiviazione era condivisa da tutti i magstrati che l’avevano firmata, perché c’era un pool. Anche se, a onor del vero, su questo punto io sono stato testimone della profonda rottura che ebbe con il pm Luca Tescaroli. Da quello che mi risulta, però, non erano in disaccordo sull’archiviazione in sé, ma sulla sua motivazione».

Sortino ha verbalizzato personalmente le dichiarazioni che Cancemi ha reso proprio davanti a Tescaroli, oggi procuratore di Prato.

Nell’atto, datato 23 ottobre 1998, Cancemi riferiva che, intorno al 1990, Totò Riina lo avrebbe mandato a chiamare per comunicargli che Vittorio Mangano, il famoso stalliere di Arcore, definito un soldato della famiglia mafiosa di Porta Nuova, avrebbe avuto «nelle mani» Berlusconi e Dell’Utri da anni. Riina avrebbe ordinato a Cancemi di riferire a Mangano di «mettersi da parte» (non rispetto a Cosa Nostra, ma alla gestione di queste persone) perché Riina stesso «aveva nelle mani Berlusconi e Dell’Utri» e sosteneva che questo «era un bene per tutta Cosa nostra».

Commenta Sortino: «Tinebra mi raccontò che non voleva che la notizia delle nuove dichiarazioni di Cancemi uscisse prima delle elezioni Europee. Mi disse che, parlando con i pm, aveva concordato che sarebbe uscita dopo. Su questo mi rimetto a loro per la conferma». L’udienza in cui Cancemi avrebbe dovuto rendere pubbliche le sue accuse avrebbe dovuto essere a ridosso delle elezioni.

SILENZIO ELETTORALE

Tra i testimoni dell’epoca da noi contattati nessuno ha ricordi nitidi. Ma qualche conferma alla ricostruzione di Sortino si trova sul calendario: le Europee, in Italia, si tennero il 13 giugno 1999 e l’esame dell’imputato Cancemi si svolse nelle udienze del 17, 23 e 24 giugno. Deponendo nell’aula bunker di Rebibbia per il processo sulla strage di via D’Amelio (Borsellino ter), il collaboratore di giustizia chiamò pesantemente in causa Silvio Berlusconi e Marcello Dell’Utri in relazione alle stragi mafiose del 1992.

Cancemi riferì anche ciò che avrebbe appreso da Riina durante una riunione della commissione mafiosa nel giugno 1992, in cui fu decisa l’accelerazione dell’attentato contro Paolo Borsellino e in cui Riina avrebbe definito i due politici «un bene» per l’organizzazione. Proprio le parole che erano state verbalizzate nell’ottobre del 1998.

Tinebra si disse contrario all’iscrizione dei fondatori di Forza Italia sul registro degli indagati, ma lasciò che i pm lo facessero, utilizzando nomi convenzionali.

«Tinebra e De Gennaro condividevano una grande amicizia, tra loro c’erano collaborazione e scambi di documenti» conclude Sortino. «Il ministero gli aveva installato una cosa sul telefono, credo per criptare le loro comunicazioni: in pratica avevano il famoso telefono rosso, di quelli che si usavano una volta». Ma il procuratore, almeno lui, riteneva che le dichiarazioni dei pentiti non andassero diffuse prima delle elezioni.