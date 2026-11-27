Non pare un congresso di magistrati. Sembra un palinsesto. O una convention politica. A metà tra festa dell’Unità e una commedia di Corrado Formigli su La7. È il 37esimo congresso dell’Anm. L’associazione magistrati si riunisce a Napoli fino a domenica e i palati più fini della sinistra avranno da scegliere molti dei loro beniamini da applaudire. E comunque basta leggere il programma per rendersi conto delle intenzioni dei protagonisti. Ci sarà ovviamente anche il presidente Mattarella, anche come capo del Csm. E poi via alle danze con la relazione del numero uno dei magistrati Giuseppe Tango. I saluti affidati poi al sindaco Manfredi e al governatore Fico - che non sono un obbligo istituzionale - garantiranno il peana all’opposizione. Ma da sabato si scateneranno.

Al guardasigilli Nordio e al vicepremier Tajani il compito di tenere a freno gli istinti bellicosi presenti in aula e poi il drappo rosso antigovernativo passerà dalla Schlein a Conte, da Fratoianni alla Boschi. Campo largo al completo - compresa la rappresentante di Italia Viva - e qualche pezzo di maggioranza da sacrificare. Manca solo il gazebo con le salamelle. Poi, la modalità La7. Gli olé riservati a Maurizio Landini per la Cgil. Il clamore contro Palazzo Chigi sarà assicurato da Nicola Gratteri, procuratore di Napoli, Rosario Aitala per la Corte Penale Internazionale. A “moderare”, Giuseppe Pipitone del Fatto per la sessione su lavoro e caporalato.

Domenica 29, chiusura da talk show. Si comincia in tavola rotonda con la “società civile”, poi i monologhi di Ester Pantano e Massimiliano Gallo. I monologhi. In un congresso di magistrati. I monologhi. E qui va chiarita l’operazione politica. Il problema non sono gli ospiti. È il messaggio. Che l’Anm inviti politica, sindacati, imprese, è normale. Si è sempre fatto. Un congresso di magistrati deve parlare con il Paese. Se davvero vuole rappresentare tutti. Il problema è un altro: quando inviti solo una parte del Paese, non stai dialogando. Stai schierando. Perché se al tuo congresso ci sono Schlein, Conte, Fratoianni, Boschi, Landini, Pipitone del Fatto, e la Presidente del Consiglio ti dice no, e tu fai finta di dispiacerti, il messaggio che arriva ai cittadini è uno solo. L’Anm non è più un’associazione di magistrati che discute di giustizia. È un’associazione che fa politica, con gli ospiti di una parte politica. E questa è la cosa più pericolosa per la magistratura stessa. Perché un magistrato deve essere terzo. Deve sembrare terzo. Deve essere percepito come terzo. Ma a quanto pare la loro associazione non ci pensa nemmeno un po’.

Se il suo congresso sembra una convention a metà tra la Festa dell’Unità e La7, il cittadino che domani entra in un’aula di tribunale si chiede: «Questo giudice da che parte sta? Dalla parte di Schlein o dalla parte di Meloni?». E quella è la fine dell’indipendenza. Non perché l’indipendenza te la toglie il governo. Ma perché te la togli da solo, con gli ospiti che scegli. Mica sei obbligato a invitarli.