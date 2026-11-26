Giorgia Meloni non andrà al Congresso dell’Associazione nazionale magistrati in programma a Napoli nel weekend. «Una scelta di coerenza e trasparenza, nella convinzione che il confronto istituzionale debba svolgersi nelle condizioni più opportune», scrive la premier in una lettera indirizzata al presidente dell’Anm, Giuseppe Tango. La decisione di declinare l’invito delle toghe era nell’aria, ma per il capo del governo ha senso ancora di più, adesso, dopo la sentenza con cui i giudici del Consiglio di Stato hanno dato ragione all’Associazione nazionale magistrati: sì al ricorso presentato dal sindacato delle toghe sugli adeguamenti degli stipendi.

Si tratta di un verdetto che penalizza il governo, condannato anche a pagare le spese legali, mentre premia una categoria mai tenera con l’esecutivo e non soltanto per la questione referendum. L’Anm ha scelto la strada giudiziaria per ottenere quasi un miliardo di euro tra arretrati e adeguamenti retributivi, si ragiona a Palazzo Chigi, «una scelta che il governo rispetta, ma che non modifica la posizione del presidente del Consiglio: in una fase economica complessa, Meloni non firma.

L’Anm vede arrivare sotto l’albero di Natale un regalo mica da ridere: 970 milioni di euro tra arretrati e aumenti di indennità che rappresenta una cifra monstre per i comuni mortali e che, divisa per gli 11mila magistrati coinvolti, si aggira sui 100mila euro ciascuno di rimborsi per gli stipendi non percepiti nei trienni 2018-2020 e 2020-2023 e fino a 20mila lordi per quanto riguarda gli aumenti, anche se l’importo non sarà uguale per tutti ma varierà a seconda dell’anzianità, del ruolo ricoperto, del trattamento economico individuale. Le toghe sostengono che la somma sia più bassa di quanto ipotizzato, smentiscono il miliardo e parlano di 50 milioni, poco più di 5mila euro a testa di aumento mensile, comunque sia soldi veri, che la maggior parte degli italiani non vedrà mai nella busta paga.

Anche perché, a differenza di altre categorie, gli aumenti degli stipendi dei magistrati non si decidono tramite contrattazione: ogni tre anni vengono adeguati per legge, prendendo come riferimento gli aumenti degli altri dipendenti pubblici.Il governo fa il calcolo sulla base di parametri Istat e lo fissa con un Dpcm. Con il metodo usato finora dagli esecutivi precedenti, gli aumenti erano del 4,85% per il 2018-2020 e del 6,69% per il 2021-2023. I magistrati però hanno fatto ricorso, sostenendo che il sistema di calcolo andasse rivisto, e i magistrati del Tar e del Consiglio di Stato hanno dato loro ragione dicendo che l’Istat nel 2020 aveva sbagliato i conti per cui era illegittimo il decreto del governo Draghi. Così ora con il nuovo metodo, gli aumenti sono saliti al 6,22% e al 12,32%, quasi il doppio per l’ultimo triennio.Per Meloni però è troppo e a ottobre ha detto: «Io non firmo il Dpcm».

Ora, con la sentenza di ieri, Palazzo Spada impone di farlo. E l’Anm festeggia: si sente vincitore della partita sugli stipendi contro il governo costretto a ingegnarsi per trovare le risorse da mettere in manovra per famiglie e ceti più deboli.Eppure il verdetto è stato chiaro: via libera al ricorso in ottemperanza proposto dall’Associazione magistrati.La Settima sezione del Consiglio di Stato ha ordinato l’esecuzione della sentenza del 2025 che aveva annullato il decreto con cui era stato determinato l’adeguamento degli stipendi e delle indennità.I giudici di Palazzo Spada, si legge nel dispositivo, hanno rilevato che l’amministrazione, pur avendo ricalcolato correttamente la percentuale di adeguamento non ha ancora concluso il procedimento e hanno quindi ordinato l’emanazione del decreto del presidente del Consiglio entro il 31 gennaio 2027.

Significa che Giorgia Meloni dovrà, entro quella data, firmare il provvedimento gradito alle toghe e sul quale invece la stessa premier aveva mostrato tutto il proprio disappunto, un mese fa, dichiarando: «È dieci volte tanto rispetto a quello che sto cercando solo per affrontare il tema dell’autotrasporto in Italia». Meloni era stata netta: «Se il Consiglio di Stato lo riterrà opportuno», aveva aggiunto, «nomini pure il commissario. Ciascuno si assumerà le proprie responsabilità». I giudici della Settima sezione hanno ritenuto invece che «nella presente fase non sia necessaria la nomina di un commissario ad acta», richiesta dall’Anm nel proprio ricorso. Palazzo Chigi, i ministeri dell’Economia e della Giustizia e l’Istat sono stati inoltre condannati a rifondere all’Anm 3mila euro di spese di causa, oltre agli accessori di legge.