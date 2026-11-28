Il corpo di Gianni De Gennaro torna alla sua famiglia nella notte, avviato verso la camera ardente di oggi e verso i funerali solenni di lunedì alla presenza del Capo dello Stato. La lunga autopsia dell’ex capo della polizia, che ha confermato il suicidio, è terminata poco prima delle 19 di ieri, c’è stato appena il tempo necessario per ricomporre il corpo e trasferirlo poi dall’ospedale Careggi di Firenze a Roma, dove verrà ospitato oggi nella cappella della Scuola superiore di polizia.È stata una lunga, meticolosa autopsia, anche per la volontà dei medici nominati dalla famiglia di De Gennaro con l’obiettivo di non lasciare nulla di intentato, nessun appiglio a misteri futuri: dalla dinamica dello sparo alla presenza di farmaci o altre sostanze nell’organismo.Il risultato, come trapelato ieri sera, conferma le previsioni della vigilia: non ci sono anomalie, nessuna traccia nel corpo di De Gennaro contrasta con l’ipotesi di un gesto solitario, volontario e lucidamente predisposto.

FASCICOLO DA ARCHIVIARE

Nessun mistero nell’autopsia, nessun mistero nelle lettere. Eppure il caso De Gennaro è ben lontano dal venire chiuso. Di “istigazione al suicidio”, reato per cui procede la procura della Repubblica di Grosseto, non c’è traccia, ed è questo il fascicolo verosimilmente destinato a venire archiviato per primo. Ma da Grosseto partiranno in altre direzioni tutte le prove raccolte intorno al corpo di De Gennaro, dalle lettere all’hard disk contenente - secondo la lettera d’addio del superpoliziotto - «quarant’anni di quella che è stata parte della mia vita».

A chiedere di ottenerne copia saranno due Procure, divise da ricostruzioni opposte della fase di storia di cui il morto è stato un protagonista: Firenze e Caltanissetta. Ognuna interessata a capire in che modo il lascito di De Gennaro confermi o smentisca le loro ipotesi investigative.Gli inviti a lasciar perdere, a considerare la cupa stagione delle stragi argomento per gli storici e non per la giustizia, sono frequenti e autorevoli: da ultimo, l’ex presidente dell’Anm Edmondo Bruti Liberati, che in un’intervista al Corriere invita alla «cautela», «quei comportamenti di trenta o quarant’anni fa hanno ancora un senso dal punto di vista penale?».

Le procure di Firenze e di Caltanissetta sono convinte del contrario: reati di estrema gravità sono stati commessi e sono tuttora impuniti, e perseguirli è doveroso. Il “gancio” più forte sembra in questo momento essere in mano alla Procura di Caltanissetta, per la quale i reati commessi - depistaggi e false testimonianze - in epoca recente sono la conseguenza diretta delle manovre che a partire dal 1992 una sorta di “struttura parallela” interna alla magistratura e agli apparati dello Stato mise in atto per allontanare la verità sull’attentato che in via D’Amelio costò la vita al procuratore aggiunto Paolo Borsellino. La condanna a morte di Borsellino sarebbe scattata per impedire che riprendesse indagini sul filone Mafia e Appalti, insabbiato dalla Procura di Palermo, e venne accelerata dal discorso a Casa Professa in cui il 25 giugno, un mese dopo la morte del suo amico Giovanni Falcone, Borsellino disse di sapere cose che avrebbe potuto dire solo alla procura di Caltanissetta: competente per i reati commessi dai magistrati palermitani.

Quali? Sono retroscena che tornano drammaticamente di attualità: anche con le dichiarazioni di Antonio Di Pietro, che ieri a Agorà dice che l’indagine Mafia e Appalti «è rimasta chiusa in un cassetto perché ci sono dei magistrati coinvolti, questo è il tema (...) Ci sono persone che appartenevano alla politica, che appartenevano all’imprenditoria, che appartenevano anche agli inquirenti». Un coinvolgimento tale che quando muore Borsellino «se si vogliono trovare quelli che ne hanno goduto e ne hanno gioito, io personalmente sono convinto che ne hanno goduto e ne hanno gioito anche alcuni magistrati della procura di Palermo».

Di Pietro non fa nomi, ma secondo la Procura di Caltanissetta i magistrati della zona grigia hanno nomi e cognomi. Sono gli stessi che nei mesi scorsi sono stati difesi a spada tratta, quando le indagini li hanno lambiti, dagli stessi ambienti della magistratura organizzata che ora si schierano indignati a difesa della reputazione di De Gennaro.