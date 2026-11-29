“Vi sembra normale che l’Associazione Nazionale Magistrati organizzi incontri invitando politici che li incensano da destra e da sinistra? Vorrei rivolgere all’Associazione Nazionale Magistrati una proposta un po’ diversa: perché non organizzare una giornata nella quale giudici e pubblici ministeri incontrino direttamente le persone che hanno subito le conseguenze di errori giudiziari?”: Beppe Grillo è andato all’attacco dell’Anm nell’ultimo post sul suo blog. Nella sua proposta, il fondatore del Movimento 5 Stelle si riferisce a “persone condannate in primo grado e assolte dopo anni, magari per non aver commesso il fatto; persone che hanno trascorso mesi, se non anni, in carcere da innocenti”.

“Vorrei che potessero raccontare ai magistrati che cosa hanno significato per loro quegli anni: il lavoro perduto, le attività fallite, i conti bloccati, i debiti, la reputazione compromessa, le famiglie distrutte dall’angoscia - ha proseguito Grillo -. Perché dietro ogni fascicolo, che magari viene rinviato di uno, due, tre, quattro anni, ci sono persone, ci sono madri, padri, figli, fratelli, sorelle; ci sono intere famiglie che soffrono. Un esempio di apertura delle istituzioni esiste già: nel 2018 la Corte costituzionale ha avviato il progetto ‘Viaggio in Italia: la Corte costituzionale nelle carceri’, portando i giudici a incontrare direttamente i detenuti”.

Secondo lui, però, sarebbe bene fare un ulteriore passo in avanti: “Immagino un incontro nel quale anche i magistrati che hanno avuto un ruolo in procedimenti in cui sono stati riconosciuti errori giudiziari, ingiuste detenzioni o di procedimenti durati anni e conclusi con un’assoluzione, possano sedersi davanti a queste persone, ascoltarle, comprendere quello che hanno passato e avere il coraggio di chiedere loro scusa. Non un tribunale contro i magistrati né una gogna pubblica ma un incontro di umanità, responsabilità e consapevolezza”.