“I risultati del referendum costituzionale sono quello che sono, ne abbiamo preso atto e devono essere eseguiti. Ho applaudito ieri al discorso del presidente dell’Anm Tango, non sempre ma qualche volta”: il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, è intervenuto al congresso dell’Anm a Napoli. “Il conflitto del referendum costituzionale è stato superato dal tempo. L’inverno del dissidio si sta ricomponendo, occorre riflettere su ciò che possiamo fare insieme, le cose sono molte”, ha poi aggiunto il Guardasigilli.

Poi riferendosi agli arretrati: “Le sentenze vanno eseguite e quindi una sentenza del Consiglio di Stato definitiva va attuata. Confido molto nella sensibilità della stessa magistratura associata affinché vi sia, non certo una rinuncia a quello che è un diritto acquisito secondo una sentenza, ma nella attuazione di questa sentenza. Visto il momento di grave sacrificio un po’ per tutti in Italia, può e deve essere, secondo me proprio in ragione di opportunità e di sensibilità, magari differito o rateizzato o spalmato. Io credo che la magistratura per prima si assocerà a questo invito alla sensibilità e all’opportunità”.

“Prima tirano di scimitarra, poi il giorno dopo dicono che bisogna fare un tavolo - ha commentato, stizzito, il procuratore della Repubblica di Napoli, Nicola Gratteri -. Diciamo ognuno quello che pensiamo e che è utile per la giustizia”. E rivolgendosi alla platea: “Non vi fate imbrigliare in tavoli e tavolini, ognuno svolga le proprie funzioni, per cui è pagato e ha vinto il concorso”.