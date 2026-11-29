“Chiagni e fotti” è una nota espressione napoletana usata per definire un atteggiamento, opportunista e ipocrita, di persone che sono solite indugiare in lamentazioni proprio in quei momenti in cui le cose, per loro, vanno a gonfie vele.Potrebbe essere anche essere adottata come motto del congresso dell’Associazione nazionale magistrati in corso a Napoli, associazione uscita vergognosamente indenne da uno dei più grandi scandali della storia repubblicana - il cancro del correntismo giudiziario scoperchiato dal caso Palamara - e vincitrice della sfida referendaria che si proponeva di riformare un sistema che fa acqua da tutte le parti. Come se non bastasse hanno anche ottenuto dai loro colleghi del Consiglio di Stato un sostanzioso riconoscimento economico, un miliardo tondo tondo da spartirsi tutto di un botto (ieri Gratteri ha detto minaccioso che non si accetterà alcuna rateizzazione) che andrà a gonfiare retribuzioni già corpose (dai seimila ai novemila euro netti al mese).

Niente, questi continuano a lagnarsi di tutto, il vittimismo è diventata la loro cifra di comunicazione per continuare a fare soprattutto gli affari loro. Piangono la morte di De Gennaro ma ovviamente se ne fottono che nei vari depistaggi sulla morte di Borsellino la magistratura fosse dentro fino al collo; si indignano per presunte invasioni di campo nella politica ma se vai sulle loro chat è tutto un giudicare e tramare contro il centrodestra; si ergono a paladini delle diseguaglianze sociali ma quando si tratta di fottere un miliardo ai poveri cristi non fanno un plissé. E va bene, fottetevi ’sto miliardo ma almeno smettetela di piagnucolare e di nascondervi sotto la sottana di Mattarella ogni volta che, non di rado, venite beccati con le mani nella marmellata. Ricordarsi sempre Montesquieu: la tirannia peggiore è quella esercitata all’ombra della giustizia.