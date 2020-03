Grande Fratello Vip, Barbara Alberti sbrocca contro su Antonella Elia e Valeria Marini: "Chi sono quelle due", la fucilata

Francesco Fredella 20 marzo 2020 a

La frase di Barbara Alberti sembra un graffio. Stavolta la scrittrice, che ha partecipato al Grande Fratello Vip, attacca due donne della casa, protagoniste in queste settimane di litigi senza precedenti. “Antonella Elia insopportabile. Valeria Marini un'aliena", dice la Alberti. Secondo il sito cooming soon la scrittrice non risparmia le showgirl con parole durissime. “Antonella è insopportabile, ma non banale Pensa di essere solo lei al mondo, non ha preso atto dell’esistenza degli altri se non per dominarli. Averla contro è un inferno; è un personaggio letterario. Non ci passerei del tempo ma potrei sceglierla come protagonista di una novella”, dice la Alberti.

Poi la scrittrice passa ad attaccare la Marini. E dice: “Per me è un’aliena, è come se venisse da un altro pianeta. Credo che impazzirei ad averci a che fare, parla una lingua che non conosco”. La Alberti ha partecipato al Grande Fratello ma è scesa dal treno in corsa lasciando prima del previsto la casa. Adesso svela anche qualche dettaglio in più sul cachet. “Si tratta di una rinuncia e poi perdi dei soldi. Si firma per un cachet. Lo prendi intero se arrivi alla fine o se vieni buttato fuori dal pubblico. Se invece decidi di andartene volontariamente la somma si riduce in proporzione alle settimane di permanenza”.