Elisabetta Canalis in quarantena, la foto con il seno in mostra fa impazzire i fan

Elisabetta Canalis, in piena quarantena, fa impazzire i suoi fan. La showgirl posta uno scatto in bianco e nero in cui appare senza reggiseno, con i capezzoli che si intravedono dietro la camicia slacciata e un paio di culotte scure. L'ex velina è ferma a Los Angeles a causa del coronavirus. Qui vive con il marito e la figlia, ma nel tempo pieno non dimentica di allenarsi: dallo yoga alla ginnastica, la Canalis occupa così il suo tempo libero. Eppure non trascura mai il suo lato più sensuale, come si può vedere. E i seguaci sembrano apprezzare: "Ti piace vincere facile" scrive qualcuno, mentre altri definiscono le sue foto "illegali".

