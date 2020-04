Paola Barale contro Gianni Sperti: "Nessun buon ricordo. Raz Degan? Dovevo fidarmi della prima impressione"

07 aprile 2020 a

Grande amarezza. Paola Barale, intervistata dal settimanale F, potrebbe riassumere così i suoi due rapporti con Gianni Sperti e Raz Degan. Con il primo si è sposata nel 1998: "Io e Gianni ballavamo insieme a Buona Domenica e, ballando ballando, siamo arrivati all’altare. Avevo 21 anni ed ero molto innamorata - ricorda la showgirl, oggi splendida 53enne - . È durata 4 anni, poi abbiamo divorziato. Ci siamo persi senza che lui mi abbia lasciato almeno un ricordo che fosse buono".

Con Degan invece è durata 13 anni: "Raz è stato il grande amore della mia vita, ma non è bastato. In una coppia l'amore deve essere valore aggiunto, progetto, condivisione. Se c’è amore ci si sposa, se no, no. Fra adulti, non c'è alcun bisogno di mentire, specialmente dopo tanti anni. E quando finalmente mi sono cadute le fette di salame dagli occhi ho visto la realtà per quella che era. Non vorrei più parlare di lui: al di là del dolore che quest'uomo mi ha inflitto, rivangare il passato è una cosa che ancora oggi mi fa star male". La decisione di lasciarsi "l'ho presa io - ammette la Barale -, ma ci sono stata portata per i capelli. Permettere di andare via a una persona che si ama moltissimo è molto difficile, ma se oltre ad amarla la rispetti e ti rispetti, credo che sia un atto di grande maturità. Se avessi dato retta alla ragione, quella storia non sarebbe nemmeno dovuto iniziare. Le prime impressioni sono quelle che contano: quando si percepiscono, vanno ascoltate. Il resto, infatti, è stato anche un mio film".

