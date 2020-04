Romina Power, dichiarazione di guerra a Loredana Lecciso? "Sto arrivando". Al Bano Carrisi suda freddo

06 aprile 2020 a

Dove eravamo rimasti? A Cellino il triangolo è di fuoco. Al Bano Carrisi è al centro. Da una parte c’è Loredana Lecciso, la donna con la quale ha avuto due figli (Jasmine e Bido) e dall’altra Romina Power. Che all’improvviso con una frecciatina sembra voler attaccare Loredana. L’ex moglie di Al Bano, reduce dal polverone per la sua partecipazione ad Amici, risponde alle polemiche dicendo di voler trascorrere la quarantena a Cellino. A due passi, insomma, da Loredana che da settimane si trova lì con Carrisi. E foto su foto molti utenti della Rete hanno notato un feeling fortissimo tra la Lecciso e Al Bano, che passeggiano nel bosco della Tenuta alle porte di Brindisi, pranzano assieme e trascorrono molto tempo insieme ai loro figli. Non solo foto sui social che testimoniano questo forte legame, ma anche varie interviste pubblicate sui settimanali più autorevoli: Nuovo, Chi, Oggi. Loredana parla di un ritrovato feeling e di una sintonia con Al Bano. Che non smentisce. Come dire: silenzio assenso. Tutto vero.

Dopo Amici, Romina torna in Puglia: obbligo di quarantena? Prossima puntata a rischio

Intanto, la Power - finite le apparizioni in televisione - scrive su Instagram: “Ed ora che i miei impegni lavorativi sono terminati torno nella Terra che mi ha accolto anni fa, a Cellino San Marco, nella Tenuta della Mia Famiglia dove trascorrerò, come la legge vuole, e il Presidente della Regione Puglia Emiliano ha stabilito, la mia quarantena”.

Il suo post, però, sembra non nascondere nulla di nuovo. Invece queste frasi potrebbero essere una vera frecciatina a Loredana. C’è un dettaglio che sfugge a molti: qualche settimana fa, durante l’andirivieni dal Salento alla Capitale per le dirette dalla De Filippi, l’ex moglie di Carrisi aveva già pubblicato un post simile nel quale annunciava il suo ritorno a Cellino. Quindi le sue ultime dichiarazioni sembrerebbero uguale a quelle di poche settimane fa. Nulla di nuovo.

Al Bano e Romina, il viaggio da Roma alla Puglia nonostante il virus: Emiliano in imbarazzo

Domanda logica: perché rimarcare il ritorno a Cellino, dove tra l’altro si trova anche la Lecciso (sempre più vicina ad Al Bano). Una manovra di avvicinamento ad Al Bano (che sembra trascorrere la sua quarantena con la Lecciso)? Una dichiarazione di guerra a Loredana? Quest’ultima, tra l’altro, proprio in tv aveva annunciato più volte di essere pronta ad incontrare Romina per un caffè. Un invito, un appello, inascoltato. Per adesso.

