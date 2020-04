Amici, l'ex concorrente Valerio Pino Confessa: "Flirt con un onorevole del Pd"

13 aprile 2020 a

Valerio Pino è un ex concorrente di Amici, noto soprattutto per il presunto flirt con Miguel Bosè e per la cotta dichiarata per Enrico Papi. Ospite ad Antenna Sud nella trasmissione Il Punto, l’ex ballerino del talent show di Maria De Filippi ha sganciato un gossip nuovissimo. Pino ha infatti svelato di aver avuto un flirt due anni fa con un rappresentante del Partito democratico: “Non facciamo nomi, ovviamente. Io sono di sinistra come Alba Parietti, quindi il politico è di sinistra, non è un problema dire il partito. È un onorevole del Pd, è una cosa successa due anni fa e fa parte ormai del passato”.

