Alda D'Eusanio aggredita in strada: insulti e il video on-line, "questa gente va aiutata"

Francesco Fredella 14 aprile 2020 a

a

a

Parolacce, una dietro l’altra. La scena finisce on line. La vittima dell’aggressione verbale è Alda D’Eusanio. Contro di lei una donna ne dice di tutti i colori, ma la giornalista - prontamente - registra tutto. I fatti risalgono all’11 aprile (ma la notizia è stata diffusa nelle ultime ore). “Vuoi mandare in onda tutto questo?, dice la donna (visibilmente alterata). Alda risponde con un secco “no”. Il video finisce su Instagram e diventa virale. Non si conosce l’identità della donna, ma potrebbe essere una “senza fissa dimora”.

"Sesso nel camerino sulla poltrona del peccato". Valeria Marini, indiscrezione pazzesca: sì, negli studi di Mediaset...

La D’Eusanio ha commentato: “Questa gente va aiutata”. La giornalista, poi, racconta che anche il suo cane è stato aggredito. “Oggi io e Mia (nome del suo cane, ndr) siamo state aggredite in piazza della Chiesa Nuova che è ormai diventata ritrovo dei senzatetto che spesso si ubriacano e aggrediscono i passanti. Lei ha dato un calcio a Mia e poi ha iniziato ad inveire contro di me. Questa gente va aiutata e controllata. Nessuno deve essere lasciato solo. Neppure noi!”

Todaro e Tocca? "Ad ottobre...". Corna ad Amici, le conferme: Milly Carlucci, passo indietro

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.