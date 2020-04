Nina Moric, addio ai social: dopo il ritorno di fiamma con Fabrizio Corona, stacca la spina a Instagram e Facebook

Francesco Fredella 22 aprile 2020 a

Basta social. Nina Moric, top model acclamata in tutto il mondo, decide di staccare la spina da Instagram e Facebook. Basta vita a colpi di like e foto. Preferisce, contrariamente a quello che sta accendendo in quarantena, andare controcorrente. La sua vita digitale finisce adesso. All’improvviso.

Prima di dire stop alla vita social, Nina ha detto ai follower: “Non mi fa paura essere giudicata. Posso capire che io possa piacere o meno, siamo essere liberi, ma credetemi sono una donna con le mie debolezze e i miei vissuti. A volte dobbiamo avere un ruolo che non è il nostro, ma che la vita ti impone in base alle nostre scelte. A volte belle, a volte meno belle. La mia vita non è mai stata nei social, qui si vedono foto che ovviamente sono particolarmente perfette, ma Nina sa di essere anche una donna capace di fregarsene di tutto e quando vedo insulti sorrido perchè mi rendo conto di preferire meno esteriorità, ma più vita vera. Tutto questo per dire… l’abito non fa il monaco.. e tra un po’ ve lo racconterò seriamente”.

Adesso a Nina interessa solo ricominciare a sorridere alla vita, dopo aver archiviato definitivamente la storia con Luigi Favoloso, che è finita in modo burrascoso tra carte bollate e avvocati. Nina riavvolge il nastro. Ricomincia da capo. Secondo molti follower sarebbe tornata insieme a Fabrizio Corona. Mistero. I diretti interessati non smentiscono e non confermano. Ma già qualche tempo fa, appena ci fu la prima reunion, vennero “pizzicati” in barca al largo di Gallipoli. Si dice che certi amori fanno giri immensi e poi ritornano. E’ vero. Quasi sempre accade quando si tratta di grandi amore. Sicuramente quello tra Fabrizio e Nina lo è.

