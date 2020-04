Cecilia Rodriguez pensa a un figlio con Ignazio Moser: "Adesso siamo pronti..."

Francesco Fredella 25 aprile 2020 a

Pronti per un figlio. Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser potrebbero presto mettere su famiglia. La loro storia è nata al Grande Fratello Vip: tutti pensavano ad un fuoco di paglia. Grande errore. Dopo due anni dalla fine del reality sono più uniti che mai. Adesso pensano ad un futuro insieme. “Tutti e due siamo stati d’accordo di poter crescere un figlio in un posto come questo. Questa è casa sua, anche perché la mia è in Argentina e non è il caso di tornare lì”, racconta la sorella di Belen al settimanale Chi. “Io ero la più compromessa. Ero fidanzata, avevo dei pensieri strani che mi passavano nella testa”. Poi aggiunge: “Nel momento in cui ci hanno uniti nella Casa io non stavo tanto bene, però quando lui si avvicinava in me succedeva qualcosa. Da quel momento lì ho iniziato a capire che stava accadendo qualcosa di importante e mi sono lasciata andare”.

Da tempo si parla di notte. Voci di corridoio e nulla di più. I diretti interessati non smentiscono e non confermano. “Matrimonio? Sono chiusi ora i gioiellieri”, scherza Cecilia riferendosi all’anello con tanto di proposta in pompa magna.

