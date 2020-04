Ilary Blasi e Francesco Totti, dettagli clamorosi dallo spogliatoio Roma: "Perfetto, ben dotato nelle parti intime e... cornuto?"

27 aprile 2020 a

a

a

I dettagli intimi di Francesco Totti e Ilary Blasi, snocciolati da Pablo Daniel Osvaldo. L'italo-argentino, ex compagno del Pupone alla Roma nonché ex concorrente di Ballando con le Stelle, ha raccontato a TNT Sports di aver dovuto chiedere aiuto a Totti e De Rossi per non vedersela brutta: "Una volta ero in un bar di Roma e mi stavano quasi uccidendo. Poi chiesi a Totti e De Rossi di accompagnarmi a sistemare le cose, non sono uno stupido”,

Notate nulla di strano nella foto? Il miserabile insulta Ilary e fa una figura da fesso

Ma i dettagli più piccanti riguardano proprio il Capitano e la consorte, conduttrice delle Iene: "Gli dicevo che secondo me era cornuto, perché non poteva essere così perfetto. Aveva una bella faccia, non voglio dare dettagli, ma era anche ben dotato nelle parti intime. Ed era il miglior calciatore con cui abbia mai a giocato. Aveva solo pregi, non aveva nemmeno l’alito cattivo per dire. E sua moglie... Qualcosa di brutto doveva pur averlo, no? Ma in realtà no, non aveva neanche le corna". Insomma, la coppia perfetta, per davvero.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.