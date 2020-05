Andrea Denver, relazione con Madonna: "Ci messaggiamo frequentemente", la bomba dopo il GF Vip

07 maggio 2020 a

Andrea Denver di grande popolarità dopo la partecipazione alla quarta edizione del Grande Fratello Vip, che lo ha fatto conoscere anche al pubblico italiano. Il giovane modello era infatti piuttosto celebre sui social e negli Stati Uniti, dove ha girato video con Jennifer Lopez e Taylor Swift. Ma non è tutto, perché a Novella 2000 l’ex gieffino ha svelato di essere in ottimi rapporti anche con Madonna: “Ricordo che una mattina, mentre ero impegnato in uno shooting fotografico, il mio cellulare cominciò a ricevere notifiche a raffica. Madonna aveva pubblicato una mia foto sul suo promo Instagram, lasciando un commento eloquente sui miei addominali, quattro emoticon a forma di cuore e addirittura un tag”. Da quel momento la regina del pop ha iniziato a seguire Andrea: “Un’emozione indescrivibile quando, dopo due settimane, mi contattò privatamente chiedendomi di partecipare al suo videoclip musicale. Con lei ho un bel rapporto di amicizia, ci siamo visti a qualche evento, ci messaggiamo frequentemente. È una gran bella persona”.

