Elisabetta Canalis, doppia spaccata incendiaria: le foto con cui scatena il delirio

Doti atletiche e doti seduttive. Tutto in un paio di foto pubblicate da Elisabetta Canalis sul suo seguitissimo profilo Instagram. La showgirl si mostra mentre fa stretching, in mano il fidatissimo cellulare con cui riesce a scattare delle foto nonostante le posizioni improbabili. Reggiseno e shorts di jeans, ecco che l'ex velina di Striscia la Notizia effettua due spaccate in piedi, mostrando di essere parecchio sondata. Immagini, ovviamente, anche ad alto tasso erotico. Ma è l'atletismo a farla da padrone. Un utente, riferendosi alla posizione assunta dalla Canalis, scriveva: "Se ci provo io devono chiamare il carro attrezzi per recuperarmi". In effetti...

