Melissa Satta, "il mio sogno": la foto del lato B, oltre la perfezione

"Dreaming of my Sardinia". Ovvero, sognando "la mia" Sardegna. Queste le poche parole scelte da Melissa Satta per corredare una foto mozzafiato postata dalla showgirl sul suo profilo Instagram. Lontana dalla sua casa e dalla sua isola, in attesa del 3 giugno che potrebbe e dovrebbe sbloccare la situazione, Melissa Satta si lascia andare ai ricordi e propone uno scatto che la mostra, in bikini, nelle acque del mare sardo. Quel mare che sogna e che non vede l'ora di rivedere. Ma al di là dell'aspetto poetico, la foto parla da sola. Ecco, Melissa Satta, di spalle, meravigliosa e super-sexy. Una fotografia che tra luci e ombre restituisce le forme del Lato B della showgirl, che si mostrano assolutamente perfette. E i seguaci, ovviamente, apprezzano e non ne fanno mistero.

