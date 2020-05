Cristiano Malgioglio, la confessione: "Così ho combattuto la paura del coronavirus"

Francesco Fredella 27 maggio 2020 a

a

a

Milano e tutta l’Italia ferma per mesi. Parola d’ordine quarantena. Cristiano Malgioglio, che da anni vive a Milano, a ricominciato ad uscire nel massimo rispetto delle regole senza contatti con luoghi affollati. Ma adesso, su Twitter, svela un particolare inedito della sua quarantena. Solo musica, scrittura e tante telefonate con gli amici di sempre. “L'idea di non guardare programmi che parlino di coronavirus mi ha salvato dall'ansia. Mi bastano solo due Tg. Il resto lo passo ascoltando musica, leggendo , telefonando, cucinando, pulendo la mia casa e guardando film. E sono felice”, cinguetta Cristiano. Che sta lavorando al suo nuovo libro. Ma si vocifera anche di un nuovo disco. Nessuna notizia ufficiale. Malgioglio, però, in questi mesi ha lavorato tantissimo a casa. Solo. Senza distrazioni. Prepariamoci ad un nuovo tormentone.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.