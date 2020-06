Belen Rodriguez e Stefano De Martino, "tutto è cominciato nel box di casa loro". Corna, scenate e fughe, retroscena terremoto

Roberto Alessi 14 giugno 2020 a

Premessa: Belen e Stefano sono nati per stare insieme. Io tifo per la coppia, non troveranno mai un altro con cui essere felici, sono difficili da piazzare, lei, ma anche lui. Anche se belli, ricchi e famosi come sono, hanno solo l'imbarazzo della scelta. Intanto, impazzano il gossip e le polemiche, le rivelazioni, i si dice e i commenti. «Ma come ti comporti? Mi fai schifo. Hai una moglie straordinaria che tutti ti invidiano e tu che fai, la tradisci? Vergognati! Ma chi ti credi di essere, ricordati da dove vieni», scrive una certa Diana sull'account Instagram di Stefano De Martino. «Non farti scappare Belen, è una moglie e una mamma che tutti vorrebbero, non buttare alle ortiche la tua meravigliosa famiglia», gli scrive invece Stefano. D'altra parte se Stefano tace e si limita a postare foto apparentemente insignificanti,

Belen ha aperto il suo cuore fin da subito anche con i fan: «Passerà. A volte la vita ti rimette davanti agli stessi problemi solo perché tu ti accorga per davvero come stanno le cose! Ed è giusto che così sia... Così si impara». Ma si possono imparare due cose: che a volte ci sono momenti di crisi e che si possono superare, insieme, uniti. Perché al dunque 'ndo vai? C'è poco da sfogliare la verza, alla fine, siamo tutti pali storti. Una volta intrecciati con quello complementare, quello giusto, si rimane imbattibili, anche in mezzo alle tempeste. Ed è questo il pensiero di chi vuole bene a Belen e a Stefano. L'amore ti capita, una fortuna, ma a lungo andare l'amore è una scelta, anche costosa: si sacrifica libertà, a volte anche denaro, scelte autonome. Per certi versi l'amore ti regala anche momenti di tensione. Ma la vita in due è più bella. Sempre. Quasi sempre.

Chi avrà tradito chi? Lui se ne è andato o lei l'ha cacciato? Ed è vero che lei ha rivisto Andrea Iannone? Sì, è vero, ma per caso, nel ristorante dove tutti vanno Ed è vero che lui ha messo dei "like" alla sua ex Emma Marrone? Sì è vero, ma Emma è in ottimi rapporti anche con Belen. E Stefano forse ha un'altra, una ragazza misteriosa? A Napoli è stato fotografato con un'altra. Ma era la sorella. C'è chi mi assicura che Stefano non abbia mai smesso di tradire Belen. Ma ha mai iniziato? Possibile che non mi sia mai arrivata una foto? Però è anche vero che la versione di Belen, via social, ha lasciato aperta un'unica ipotesi. Dice che la colpa non è sua, non è stata una sua scelta. Tutti, quando Stefano aveva deciso di lasciare Milano per andare a Napoli a registrare Made in Sud, avevamo capito che qualcosa non andava: perché lei era rimasta a Milano? Per il lockdown certo, ma non sarebbe stato impossibile seguire il marito con il figlio a Napoli (c'era la giustificazione del lavoro di lui) e lì i genitori di Stefano hanno una casa. Anche se c'era da fare una quarantena si poteva fare, per rimanere insieme. E lui se ne è andato ed è anche tornato, ma non è andato a casa di Belen, ma dai genitori, per poi ripartire per Napoli, dopo un breve saluto a Santiago. Qualcuno mi riferisce che tutto sarebbe partito da una scenata avvenuta nei box della casa di Belen e di Stefano.

