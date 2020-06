Belen Rodriguez e Stefano De Martino: "Lei voleva un rapporto a 4". Dal cuore della famiglia, il vero motivo della rottura

13 giugno 2020 a

Su Belen Rodriguez e Stefano De Martino in crisi si è letto e scritto di tutto. Diverse fonti sostenevano che all'origine della rottura ci fosse la tendenza dell'ex ballerino di Amici, oggi conduttore di Made in Sud, a "sfarfallare", Una certa propensione alle corna, insomma. Voci smentite, però,

Altri beninformati hanno assicurato che le tensioni vengano da lontano e siano dovute al diverso "metro" riservato da Belen a sua mamma Veronica Cozzani, alla sorella Cecilia, al fratello Jeremias e al papà Gustavo, liberissimi di frequentare la loro casa per venire a trovare il piccolo Santiago, rispetto a mamma e sorella di De Martino, più vincolati. Una disparità di trattamento, quasi un ménage a 4 (Belen, Stefano, mamma Veronica e Cechu) che avrebbe fatto cadere la classica goccia in un vaso già colmo, specialmente durante un periodo come la quarantena difficile per tutti. E la fuga di De Martino a Napoli, per registrare Made in Sud, avrebbe fatto il resto.

