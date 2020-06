Belen Rodriguez, giù i jeans davanti alla telecamera. E... la foto che sfida la censura

Francesco Fredella 12 giugno 2020 a

a

a

Super sexy. Foto dopo foto, Belen Rodriguez è davvero irresistibile. Sui social, dopo aver mollato Stefano De Martino (anche se i contorni della faccenda restano poco chiari), continua a pubblicare foto in intimo. Piccantissime. E ai fan non sfugge una linea da capogiro. La Rodriguez in questi giorni si sta rifugiando nelle braccia della famiglia: suo fratello Jeremias è sempre pronto a consolarla. Intanto, è mistero suoi motivi della rottura con De Martino che - clamorosamente - sarà ospite di Domenica In. Parlerà di Belen? Tutti i fan vorrebbero sapere qualcosa in più. Intanto, lei offre questa foto, bollente: giù i jeans, fuori gli slip...

x 1 / 10

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.