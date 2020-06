Antonella Mosetti, lato B così e... topless: a 50 anni si mostra così: oltre la censura

16 giugno 2020 a

Antonella Mosetti non è certo nuova a scatti provocanti postati sul suo profilo Instagram. Uno degli ultimi ha però suscitato diverse polemiche, soprattutto per i cosiddetti hater che hanno riversato sulla conduttrice commenti piuttosto volgari per la posa audace in cui si è fatta immortalare. Nella prima foto si vede la Mosetti in topless ma di spalle in un posa che risalta il lato B e le curve invidiabili per una 44enne, mentre nella seconda azzarda una posa frontale con seni al vento (coperti dal braccio sinistro) e gambe aperte. Una provocazione gradita da molti, ma che ha attirato anche gli hater: “Ma hai 50 anni, ripigliati”, è uno dei messaggi meno volgari ricevuti dalla Mosetti, che però non sembra affatto curarsi delle critiche.

