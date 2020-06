Anna Tatangelo, rivoluzione sexy: ecco il suo volto e le sue forme oggi, mai vista così

16 giugno 2020 a

"Mann’itt nun tiene a capa apposto". Così Anna Tatangelo, in stretto dialetto campano, per commentare la sua ultima, incredibile, fotografia. Una rivoluzione, un cambio radicale, un netto taglio col passato, magari anche un messaggio, di rottura appunto, a Gigi D'Alessio, con cui la storia è nuovamente naufragata. La cantante di Sora, infatti, si mostra così come vedete qui sotto sul suo profilo Instagram: bellissima, prosperosa e... biondissima. Già, una "prima volta" per Anna Tatangelo, che a memoria non si era mai fatta bionda. Occhiali da sole e maglietta color carne che ne esalta le forme, Anna Tatangelo è più sexy che mai. E i fan, basta dare una scorsa ai commenti per rendersene conto, approvano il cambio di stile. Voi che ne dite?

