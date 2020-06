Mercedesz Henger e Lucas? Un anno d'amore e... festeggiano così: foto clamorosa

Francesco Fredella 17 giugno 2020 a

a

a

Due anni d’amore. E Lucas Peracchi, il personal trainer ricercatissimo in Rete, festeggia a cena con Mercedesz Henger. Scatto romantico. Che fa sognare tutti. La loro storia va a gonfie vele. Qualche mese fa, al Live di Barbara D'Urso, Lucas aveva regalato un mattoncino a Mercedesz: una proposta di matrimonio particolarissima. Originale. Nessuna data ufficiale, per adesso. Ma la loro convivenza è piena di petali rosa: amore e passione. Nei giorni scorsi, come testimoniano le Instagram Stories, sono partiti per un viaggio romantico insieme. E i fan sognano. A quando le nozze?

"A che nome hanno prenotato l'ombrellone". Ma davvero? Di Maio e Virginia, il titolare dello stabilimento vuota il sacco

Al Bano Carrisi sbrocca contro Romina Power: "Mandala a me. E allora Loredana Lecciso?", volano stracci

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.