Ema Stokholma, la denuncia: "Nelle parti intime", la denuncia di una molestia raccapricciante

Ema Stokholma ha denunciato attraverso i social network (oltre alle autorità competenti) quello che le è successo durante le prove della sua ultima serata da dj. La conduttrice radiofonica a spiegato che un uomo è entrato nella propria intimità utilizzando la fotocamera di un cellulare. Ha scoperto per caso quello che le stava accadendo, vittima di filmini girati contro la sua volontà.

“Una fotocamera rivolta su di me. Mi stava riprendendo da per terra verso su. Mi stava riprendendo le parti intime. Sono ancora un po’ sconvolta. Si tratta di molestia". L’uomo ha registrato parecchi video di Ema Stokholma dal basso e anche altri di una ragazza di cui lei non conosce l’identità. Non riesce a capire come mai non siano intervenuti tutti quei testimoni che hanno assistito al confronto fra lei e il malintenzionato: “Trovo molta leggerezza attorno a me. Come se non fosse successo nulla. Invece è una cosa grave. Voi che vedete queste situazioni, dovete tutelare la vittima”.

