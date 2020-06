Chiara Ferragni incinta, l'indizio della madre in un video (rimosso) di Fedez: "Tra poco arriverà"

Francesco Fredella 29 giugno 2020 a

a

a

Pancino sospetto. Chiara Ferragni incinta? Mistero. Adesso si accende il gossip. Scoppia un caso. I follower notano forme morbide. Qualcosa non torna. Secondo i più maliziosi la Ferragni sarebbe in dolce attesa. Ma dall’influencer non arriva nessuna conferma. C’è un indizio che lascia tutti senza fiato. La madre di Chiara Ferragni, Marina, si sarebbe fatta scappare una frase ad effetto (registrata durante un video di Fedez poi cancellato). “Tra poco vi arriverà una bambina e sarà innamorata solo di te!”, avrebbe detto la signora Marina. È questo l’indizio che accende un vero e proprio caso. I social s’infiammano. Adesso di questo video non c’è traccia, ma ai più attenti non sfugge. La presunta gravidanza della Ferragni sta facendo già parlare. Si attendono smentite o conferme dai Ferragnez (che sono genitori del piccolo Leone).

Semi-nuda con "squarcio vista-seno". La foto esagerata di Chiara Ferragni: roba proibita ai comuni mortali

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.