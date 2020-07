Bianca Guaccero, imbarazzo a Detto Fatto: "Ma ti rendi conto di quello che hai detto?", la battuta sessuale di Naike Rivelli sulla Lecciso

01 luglio 2020 a

Imbarazzo in diretta a Detto fatto. Colpa di Jonathan Kashanian, che ha buttato lì una frase piccante su Loredana Lecciso: "Loredana è tanto bello che a letto non dispiaceva per niente". Piccolo particolare: a pronunciare queste parole, riportate dall'ex Grande Fratello, è stata Naike Rivelli, vulcanica figlia di Ornella Muti nota anche per la sua esuberanza sessuale. La conduttrice Bianca Guaccero è letteralmente... sbiancata: "Jonathan ma ti rendi conto di quello che hai appena detto? Non ti puoi fare i fatti tuoi?". E l'opinionista finge di cadere dal pero: "Io non ho capito niente. Hanno avuto un flirt? Le piacerebbe averlo?". Per fortuna non lo ha chiesto ad Albano Carrisi, marito della procace pugliese.

