Al Bano Carrisi sbrocca contro Romina Power: "Mandala a me. E allora Loredana Lecciso?", volano stracci

Ancora una volta, Al Bano Carrisi dice la sua. In particolare, parla della polemica che ha sollevato dopo Domenica In, in cui stava per essere letta una poesia che Romina Power gli aveva dedicato. La lettura è stata fermata da alcune rimostranze del cantante di Cellino San Marco. E intervistato da Oggi, Al Bano spiega: "Ero maldisposto perché siamo finiti su un filone gossiparo che non amo. Con gli autori avevamo accordi diversi, non c’è stato il rispetto di quegli accordi e, visto che non amo le speculazioni, mi sono fatto sentire". Dunque gli ricordano come abbia chiesto "par condicio", poiché non era stato chiesto un simile contributo a Loredana Lecciso, e Carrisi risponde: "E mi sembrava anche giusto invocarlo. Voglio dire, con tutto l’onore che può rappresentare per me ricevere una poesia da Romina, devo anche dire che probabilmente ha commesso una leggerezza. Doveva mandarla a me, non provare a farla leggere in televisione. È una cosa privata", conclude Al Bano Carrisi, ancora evidentemente stizzito dalla vicenda.

