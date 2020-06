Al Bano Carrisi, la confessione su Romina Power: "Cosa ho comprato pensando a lei". La Lecciso che dice?

20 giugno 2020 a

"Io non ho problemi economici". Al Bano Carrisi ha voluto precisare come stanno davvero le cose dopo la polemica che seguì il suo sfogo. Il cantante, in un'intervista a Di Più, è tornato sulla questione pensione, che ammonta a più di 1400 euro ma che non basterebbe per il suo tenore di vita. “La verità è che, anche se in questi mesi sono rimasto fermo come cantante per l’epidemia di Coronavirus, io non ho problemi economici perché ho le Tenute Al Bano Carrisi, un’azienda che è il mio orgoglio e in cui faccio tante cose: coltivo i campi, produco vino e olio, ho un albergo, ho un ristorante. Un tempo la mia azienda si sosteneva anche grazie ai guadagni che facevo con la musica, ma ora cammina benissimo con le sue gambe”, ha ammesso il 77enne.

Poi si passa agli affetti, o meglio, a uno in particolare: "Grazia a Romina Power, ho fatto pace con la mia campagna e ho compreso che le mie radici sono qui. Così, anno dopo anno, mi sono messo a comprare terreni per ingrandire la proprietà di mio padre. E il primo acquisto è stato ispirato proprio da Romina: ho comprato 60 ettari di un bosco stupendo che la aveva incantata, ne ho dato metà a mio fratello Franco, e l’altra metà l’ho tenuta per noi”.

