Jasmine Carrisi, la soffiata sulla figli di Al Bano e Loredana Lecciso: "Chi è davvero quella ragazza"

Prova di Maturità per Jasmine Carrisi. La figlia di Al Bano Carrisi e Loredana Lecciso è pronta per gli esami. E in un’interista a Famiglia cristiana, che le ha dedicato la copertina, dice: “Con l’esame apro la porta della mia vita da grande”. Jasmine, che compie gli anni tra pochi giorni, è pronta per tuffarsi nel mondo del cinema e della televisione, senza perdere di vista lo studio. Infatti, secondo le notizie che arrivano da Cellino, a settembre si iscriverà all’università. Trasferimento a Milano (dove, tra l’altro, la Lecciso è di casa). Ma la vera novità è che Jasmine sta per spopolare con il suo primo brano. Si chiama Ego. Un sound fresco, giovanile. Che già piace. Non sappiamo altro. Ma tra pochi giorni la canzone dovrebbe andare sulle piattaforme web e in radio. Il primo successo di una carriera che già brilla per Jasmine, amatissima da tutti per la sua semplicità. “E’ una ragazza studiosa e determinata”, ci raccontano dal quartier generale di Al Bano (dove vive con i suoi genitori che hanno ufficializzato un ritorno di fiamma che spegne ogni gossip).

