Melissa Satta, tripletta sexy: cosa spunta lì sotto? Le foto in bikini (da urlo)

02 luglio 2020 a

Una tripletta da urlo, quella messa a segno da Melissa Satta su Instagram. La showgirl sarda incanta proprio dalle acque della sua Sardegna, quello che in calce alle tre foto definisce "il mare più bello". Niente da dire, l'acqua è cristallina, spettacolare. Eppure, l'attenzione alla fin della fiera la conquista tutta quanta lei. Tre foto, come detto, in cui si mostra fasciata in un bikini viola, con l'acqua che le arriva poco sotto alla pancia. Il fisico è pazzesco, scolpito, perfetto. Le forme quelle che conosciamo, da urlo. Prima vista frontale, poi profilo, dunque una posa intermedia, l'ex velina non guarda mai in Camera. Inutile stare a sottolineare il successo riscosso dagli scatti, tra cuoricini e commenti di giubilo.

