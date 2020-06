Melissa Satta, gioco di lacci e micro-slip: fuori dall'acqua così, la foto che lascia senza fiato

07 giugno 2020 a

In una domenica di pioggia, Melissa Satta incanta sotto al sole. In verità la foto pubblicata su Instagram è del giorno precedente. Ma tant'è: trattasi di foto pazzesca, da urlo, in grado davvero di far sognare. Uno scatto che non ha bisogno di alcun commento, tanto che neppure la showgirl si spreca in parole per introdurre l'immagine. Ecco dunque Melissa Satta in bikini, le gambe nell'acqua del mare e il volto baciato dal sole. Sguardo dritto verso l'orizzonte e un gioco di luci che fa pensare a un tramonto. A catturare l'attenzione il fisico, pazzesco, di Melissa Satta. E soprattutto quegli slip, davvero ridottissimi, che con un gioco di lacci e lacciuoli fanno davvero sognare. Irresistibile...

