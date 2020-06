Melissa Satta, che c'è lì sotto? Trionfo sexy, il primo piano che lascia a bocca aperta

19 giugno 2020 a

Delizie social, che in questo caso viaggiano su Instagram. Delizie introdotte da un singolo cuoricino grigio, che parla da solo: questo, infatti, il commento di Melissa Satta a corredo di una foto pubblicata online che la ritrae in un primissimo piano incantevole: Lockdown finito, è tempo di mare e scogli, che si vedono sullo sfondo. In primo piano, invece, domina lei, la bellissima showgirl sarda. Sguardo serio e rivolto vero il basso, il volto impreziosito da grossi orecchini, Melissa Satta si mostra ai suoi fan in bikini bianco, strizzatissimo, con i capelli bagnati e fisico e forme in grande, eccezionale, evidenza. E al cuoricino di Melissa Satta, i suoi seguaci sul social hanno risposto con un diluvio di cuoricini rossi. Passione pura, insomma.

